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СГБ Абхазии: введено ограничение на пересечение государственной границы с Республикой Грузия сроком на 2 месяца

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12:58, 11 Января 2019
СГБ Абхазии: введено ограничение на пересечение государственной границы с Республикой Грузия сроком на 2 месяца
Ограничение введено 10 января с 20:00.

Сухум. 11 января. Апсныпресс. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Грузия, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, который является смертельно опасным для здоровья человека, Службой государственной безопасности Республики Абхазия 10 января с 20:00 введено ограничение на пересечение государственной границы с Республикой Грузия сроком на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.

В сообщении отмечается: «Вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Республики Грузия».

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