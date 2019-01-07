СГБ Абхазии: введено ограничение на пересечение государственной границы с Республикой Грузия сроком на 2 месяца

Ограничение введено 10 января с 20:00.



Сухум. 11 января. Апсныпресс. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Грузия, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, который является смертельно опасным для здоровья человека, Службой государственной безопасности Республики Абхазия 10 января с 20:00 введено ограничение на пересечение государственной границы с Республикой Грузия сроком на 2 месяца. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии.



В сообщении отмечается: «Вводится ограничение на въезд иностранных граждан с территории Республики Грузия, а также запрет на выезд граждан Республики Абхазия на территорию Республики Грузия».