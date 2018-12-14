Съезд РПП ФНЕА принял итоговый документ

В Сухуме прошёл съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии».



Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Делегаты съезда РПП ФНЕА заслушали доклад председателя партии Даура Аршба «Об общественно-политической ситуации в стране и актуальных проблемах развития государства», а также выступления Президента Рауля Хаджимба, делегатов съезда, представителей общественности, ветеранов. В них были отмечены положительные тенденции в социально-экономической сфере. Был сделан анализ ряда не преодоленных проблем и уделено внимание, как положительным тенденциям, так и деструктивным процессам. Была дана оценка главным направлениям внутренней и внешней политики, подчеркнута необходимость принятия руководством страны ряда неотложных мер, которые были изложены в итоговом документе съезда:



1. Следует вести постоянную работу по усовершенствованию реформы судебной системы и органов местного самоуправления, укрепляя их законодательную основу и контроль за соблюдением принятых решений.



2. Необходимо преодолевать препятствия на пути реализации реформы банковской системы.



3. Необходимо ужесточать соблюдение налогового законодательства, налоговой дисциплины вцелом.



4. Одобрить и продолжить работу по углублению экономических, военно-технических, правоохранительных, дипломатических, научно-образовательных, культурно-информационных связей между Абхазией и Россией, добиваться их большей резульативности, а также прилагать усилия по налаживанию более тесных контактов в сфере бизнеса.



5. Оценить как престижные и приоритетные достижения, связанные с признанием Сирийской Арабской Республикой независимости Республики Абхазия и открывающиеся широкие перспективы абхазо-сирийских торгово-экономических, культурных и др. взаимосвязей.



6. Принять во внимание обращение съезда к Президенту, Парламенту, правительству с требованием о повышении ответственности правоохранительных органов по ужесточению борьбы с преступностью, в особенности в отношении распространителей наркотиков.



7. Обратиться к руководству страны с требованием об ужесточении борьбы с коррупцией, другими негативными явлениями, подрывающими основу государства.



8. Одобрить намерения Президента и правительства по укреплению национальной идеологии, расширению функций государственного языка, усилению связей с зарубежной диаспорой, возвращению соотечественников на историческую Родину, дальнейшему расширению связей с Северным Кавказом, разработке программ по улучшению демографической ситуации.



9. Обратиться к Главе государства с требованием о дальнейшем укреплении государственной границы между Абхазией и враждебной Грузией, ужесточении контроля над гражданами Абхазии, совершающими поездки в Грузию.



10. Считать необходимым усиление внимания к социальным нуждам абхазского села, сельских школ, проявление большей заботы о сельском учителе.



11. Призвать представителей всех партий к диалогу, «круглым столам» для спокойного обсуждения всех возникающих проблем и политических противоречий.



12. Одобрить принципиальную точку зрения РПП ФНЕА о не правомерности требований некоторых политиков и партий о досрочных выборах Президента РА. Обеспечить проведение выборов Главы государства в сроки, строго соответствующие выборному законодательству и положениям Конституции РА.



13. Принять к сведению обращение делегатов (участников) съезда РПП ФНЕА к Президенту РА Раулю Хаджимба с просьбой учесть мнение членов партии и многих представителей общественности о необходимости выдвижения его кандидатуры на пост Главы государства на следующий срок.

