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Сельским учителям Абхазии вручены гранты за отличную работу в 2018 году

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14:03, 15 Января 2019
Сельским учителям Абхазии вручены гранты за отличную работу в 2018 году
Денежное вознаграждение получили 40 учителей районных школ Абхазии.

Сухум. 15 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Министерстве образования и науки Абхазии состоялось торжественное вручение грантов лучшим сельским учителям за отличную работу в прошедшем учебном году.

Гранты присуждаются Министерством образования и науки уже четвертый год, в этот раз их получили 40 учителей из всех районов Абхазии.

Открывая мероприятие, министр образования и науки РА Адгур Какоба отметил: «Очень приятно, что среди вас в основном молодые педагоги. Надеюсь, вы и дальше будете работать также неустанно. Пусть ваши ученики и родители гордятся, что в сельских школах работают такие профессионалы. Желаю вам успехов!»

При этом, советник Президента РА по науке, культуре и образованию Владимир Зантария подчеркнул: «Вы являетесь одной из основ нашего государства. Мы понимаем, что вам приходится трудно и еще многое необходимо, но, уверен, ваша жизнь обязательно станет лучше. Пусть дети, которых вы воспитываете в школе, станут уважаемыми людьми своей Родины, как это было в старые времена».

Со своей стороны, учитель Нонна Анчабадзе сказала, что государством и Министерством образования и науки многое сделано для сельских учителей, а им самим важно дать своим ученикам лучшие знания.

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