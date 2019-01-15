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Саид Аршба: с начала 2019 года КПП РРНП пересекло в 2 раза больше туристов, чем за аналогичный период предыдущего года

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11:27, 22 Января 2019
Саид Аршба: с начала 2019 года КПП РРНП пересекло в 2 раза больше туристов, чем за аналогичный период предыдущего года
 Об этом сообщил главный специалист отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства по курортам и туризму РА Саид Аршба.

Сухум. 22 января. Апсныпресс. Мадина Чагава. Об увеличении туристического потока в Рицинском реликтовом национальном парке, а также о новых зимних туристических маршрутах, Апсныпресс рассказал главный специалист отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства по курортам и туризму РА Саид Аршба.

Как сообщил Саид Аршба, за текущий год КПП РРНП пересекло около 5 300 человек. Это в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. «Что касается горного маршрута Ауадхара, то из-за сильных снежных осадков и сходов лавин проезд на легковых машинах туда невозможен, добираться можно лишь на снегоходах небольшими группами», – сказал он.

Кроме того, Аршба отметил, что частные предприниматели начали возить в зимний период туристические группы в Ткуарчал к водопадам. «Это направление также в дальнейшем будет развиваться», – констатировал Саид Аршба.

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