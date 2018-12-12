РПП ФНЕА: идеологическая платформа «Аидгылара» легла в основу борьбы народа Абхазии за независимость

РПП ФНЕА поздравила всех ветеранов НФА «Аидгылара» с 30-летием создания общественно-политического движения.



Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. Пресс-служба Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» сделала заявление в связи с 30-летием создания общественно-политической организации Народный Форум Абхазии «Аидгылара».



В заявлении говорится:



«13 декабря 1988 года в политической истории нашей страны произошло значительное событие, заметно повлиявшее на процесс борьбы абхазского народа за восстановление своей государственности. Была создана общественно-политическая организация Народный Форум Абхазии «Аидгылара». Ее работа основывалась на опыте политической борьбы предшественников – лидеров национально-освободительного движения, на протяжении нескольких десятилетий выступавших против экспансионистской политики Грузии, с требованиями о предоставлении абхазскому народу законного права на политическое самоопределение. Подготовка к формированию идейных принципов и программных установок НФА «Аидгылара» началась еще в рамках деятельности Союза творческой молодежи Абхазии, руководителем которого являлся Н. В. Чанба.



Новое общественно-политическое движение действовало в соответствии со своими уставными и программными задачами. На разных этапах НФА «Аидгылара» возглавляли А. Н. Гогуа и С. М. Шамба. За небольшой период организация смогла создать свои структурные подразделения в городах и районах Абхазии. Наиболее масштабной политической акцией, организованной по инициативе «Аидгылара», стал многотысячный Лыхненский сход 1989 года, принявший Обращение к руководству бывшего СССР, где также ставился вопрос о возвращении Республике Абхазия ее независимого политического статуса (1921 г.). Данный документ, имевший поистине судьбоносное значение для всего народа Абхазии, подписали ее руководители в лице Б. В. Адлейба, В. О. Кобахия, другие высокопоставленные лица. 25 августа 1990 г. при поддержке НФА «Аидгылара» X сессией Верховного Совета Абхазской АССР была принята Декларация «О государственном суверенитете Абхазской Советской Социалистической Республики». Это было значительным достижением в плане восстановления исторической справедливости. Благодаря совместной деятельности лидеров «Аидгылара» и общественных движений Северного Кавказа в г. Сухум была проведена первая Ассамблея горских народов Кавказа, переросшая в дальнейшем в Конфедерацию народов Кавказа, сыгравшую огромную роль в их консолидации.



Шагам НФА «Аидгылара», направленным на достижение поставленных целей, всячески препятствовали грузинские экстремистские организации, действовавшие по указке из Тбилиси. В результате принятия руководством Грузии противоправного решения об открытии Сухумского филиала ТГУ, был спровоцирован конфликт, переросший в опасную межнациональную конфронтацию с трагическими последствиями. Но и в данной ситуации НФА «Аидгылара» сделал все возможное для предотвращения дальнейшей эскалации политической напряженности и объективного расследования фактов.



Новая политическая организация смогла вовлечь в свою деятельность видных представителей русской, армянской, греческой и др. национальных общин. Их лидерами являлись такие крупные общественные деятели и интеллигенты как Ю. Н. Воронов, А. Г. Топольян, Н. Патулиди.



В непростых условиях грузино-абхазского политического противостояния НФА «Аидгылара» подготовил реальную почву для проведения демократических выборов в Новый Парламент Абхазии на альтернативной основе. В результате серьезных дипломатических усилий была обеспечена квота, позволившая депутатам, выдвинутым Форумом, и их единомышленникам добиться принятия ряда важнейших законодательных решений, в том числе, и по государственной символике Абхазии. Председателем Верховного Совета республики был избран выдающийся национальный лидер В. Г. Ардзинба. Несмотря на жесткий прессинг Тбилисской метрополии, НФА «Аидгылара» добился избрания в состав нового Парламента бывшего СССР ряда видных представителей интеллигенции и общественности республики.



Форум учредил свою газету «Аидгылара» (Единение), публиковавшую актуальные аналитические материалы, раскрывавшие антинаучную направленность и предвзятость выступлений грузинских политиков и ученых, грубо искажавших историю Абхазии, отрицавших автохтонность абхазского этноса. Главными редакторами абхазского и русского издания данной газеты, пользовавшейся большой популярностью среди населения, были Г. Ш. Аламиа и Н. Т. Джонуа.



НФА «Аидгылара» выступал инициатором и организатором съезда малочисленных народов бывшего СССР и других важных акций. Организация внесла свой весомый вклад в укрепление взаимосвязей с зарубежной абхазской диаспорой и начало процесса репатриации соотечественников на историческую Родину.



В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. сотни участников данного движения находились в рядах защитников Родины, многие из них сложили головы в боях за ее освобождение от грузинских оккупантов. Идеологическая платформа «Аидгылара» легла в основу дальнейшей борьбы народа Абхазии за независимость и ее международное признание.



Процесс создания НФА «Аидгылара» и его многогранная работа по возрождению национальной государственности стали важной вехой новейшей истории Абхазии.



Республиканская политическая партия «Форум Народного единства Абхазии» руководствуется в своей деятельности определенным набором ценностей, провозглашенных в свое время данным общественным объединением, учитывает их непреходящую актуальность и приоритетность.



РПП ФНЕА поздравляет всех ветеранов НФА «Аидгылара» с 30-летием создания исторического движения, желает им доброго здоровья и окончательного воплощения идеи независимости и социальной справедливости, которой они посвятили свою энергию и неутомимую деятельность».

