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Роскачество: абхазские мандарины – самые сочные
60
12:24, 26 Декабря 2018
В преддверии Нового года, который неизменно ассоциируется у россиян с запахом мандаринов, Роскачество завершило спецпроект – исследование праздничных цитрусовых.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. В преддверии Нового года Роскачество завершило спецпроект – исследование праздничных цитрусовых. По результатам испытаний более сочными оказались мандарины сорта «уншиу». Это характерный для абхазских мандаринов сорт. Массовая доля сока в плоде составляет почти 70%. Кроме того, все исследованные мандарины, кроме абхазских, были обработаны воском.
Специалисты Роскачества отметили: «Любопытно, что в абхазских мандаринах нам не встретились фунгициды (химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений) – только следы инсектицидов. Однако присутствие следов инсектицидов нас не удивило, так как в 2017 году в Абхазии мраморный клоп уничтожил около половины урожая».
По словам специалистов Роскачества, мандарины из Абхазии на российском рынке трудно найти. «Нет, надпись «абхазские» есть. Но после исследования оказывалось, что это мандарины абсолютно другого сорта. Например, под видом абхазских на оптовой фруктово-овощной базе нам продали клементины. Поэтому не верьте табличкам на рынке и советам продавцов. Они не всегда соответствуют действительности», - отмечают в Роскачестве.
Несколько советов от Роскачества, как самостоятельно отличить абхазские мандарины:
1) Они появляются на российских прилавках с середины декабря.
2) У них матовая кожура: их не обрабатывают воском. На вид настоящие абхазские мандарины весьма невзрачные.
3) Сильный аромат исходит даже от неочищенных плодов.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. В преддверии Нового года Роскачество завершило спецпроект – исследование праздничных цитрусовых. По результатам испытаний более сочными оказались мандарины сорта «уншиу». Это характерный для абхазских мандаринов сорт. Массовая доля сока в плоде составляет почти 70%. Кроме того, все исследованные мандарины, кроме абхазских, были обработаны воском.
Специалисты Роскачества отметили: «Любопытно, что в абхазских мандаринах нам не встретились фунгициды (химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений) – только следы инсектицидов. Однако присутствие следов инсектицидов нас не удивило, так как в 2017 году в Абхазии мраморный клоп уничтожил около половины урожая».
По словам специалистов Роскачества, мандарины из Абхазии на российском рынке трудно найти. «Нет, надпись «абхазские» есть. Но после исследования оказывалось, что это мандарины абсолютно другого сорта. Например, под видом абхазских на оптовой фруктово-овощной базе нам продали клементины. Поэтому не верьте табличкам на рынке и советам продавцов. Они не всегда соответствуют действительности», - отмечают в Роскачестве.
Несколько советов от Роскачества, как самостоятельно отличить абхазские мандарины:
1) Они появляются на российских прилавках с середины декабря.
2) У них матовая кожура: их не обрабатывают воском. На вид настоящие абхазские мандарины весьма невзрачные.
3) Сильный аромат исходит даже от неочищенных плодов.
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