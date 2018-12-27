Рауль Хаджимба выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с трагическим происшествием в Магнитогорске

«В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких»,- говорится в тексте соболезнования.



Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим происшествием в Магнитогорске.



В тексте соболезнования, в частности, говорится:



«От имени народа и руководства Республики Абхазия примите слова соболезнования в связи с трагическими событиями в Магнитогорске.



Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и силы духа пережившим эту трагедию.



В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких».





(АП): 31 декабря в шесть часов утра в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома.

По состоянию на час дня местного времени известно, что в доме было прописано 111 человек, 9 человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек: из них четверо погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь.

