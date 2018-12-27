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Рауль Хаджимба выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с трагическим происшествием в Магнитогорске

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12:08, 31 Декабря 2018
Рауль Хаджимба выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с трагическим происшествием в Магнитогорске
«В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких»,- говорится в тексте соболезнования.

Сухум. 31 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагическим происшествием в Магнитогорске. 

В тексте соболезнования, в частности, говорится:

«От имени народа и руководства Республики Абхазия примите слова соболезнования в связи с трагическими событиями в Магнитогорске. 

Мы искренне сочувствуем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и силы духа пережившим эту трагедию. 

В этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с вами и разделяет скорбь тех, кто потерял своих родных и близких».


(АП): 31 декабря в шесть часов утра в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов многоэтажного жилого дома. 
По состоянию на час дня местного времени известно, что в доме было прописано 111 человек, 9 человек снимали жилье (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек: из них четверо погибло, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализировано четыре человека, в том числе двое детей, 28 человек вышли на связь.

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