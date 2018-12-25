Рауль Хаджимба: следующий год покажет, насколько, кто и как готов изменить положение дел в стране

Глава государства дал итоговую пресс-конференцию.



Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на пресс-конференции подвел итоги уходящего года.



При этом Глава государства подчеркнул: «Я думаю, что и предстоящий объём работы будет неменьшим и достаточно интересным. Будущий год хорошо известен, как выборный, и желающих вступить в этот процесс достаточно много. Что касается положения внутри страны, вовне, думаю, во многом это связано с теми процессами, которые складываются не лучшим образом в мире, и мы не можем оставаться вне всей этой ситуации. Но надеюсь, что у сильных мира сего найдутся возможности не допустить развала нашего хрупкого мира. А мы, в свою очередь, должны сделать все для того, чтобы страна продолжала развиваться, и чтобы мы могли состояться, а не просто выживать».



Рауль Хаджимба напомнил о проделанной работе: «Год был непростым. Но, уверен, сделано многое. Мы на предыдущей встрече уже говорили о тех работах, которые проводятся в контексте взаимодействия с нашим стратегическим партнером, начиная от вопросов безопасности, вопросов, связанных с темой экономического развития, оказания нам финансовой помощи, тех предложений, которые мы сами озвучили и которые были поддержаны. Сегодня уже идут работы в этом направлении: по аэропорту, по морскому сообщению, по другим делам, которые для нас очень важны, значительная работа проведена за эти дни, за месяц с лишним в сфере здравоохранения». При этом Хаджимба отметил, как одно из достижений – то, что удалось не допустить «развала внутри страны» в то время, когда «оппозицию штормило: проходили митинги, референдум, захват МВД, стояния у Парламента». «Но, несмотря на все это, на все трудности, мы продолжаем работу, не дали снизить темпы роста экономики, не дали развалиться бюджету, а, наоборот, сумели его нарастить. Выполняем социальные обязательства: платим зарплаты, пенсии. Я неоднократно говорил, что мы – самое социально ориентированное государство. При самом невысоком бюджете, стараемся помогать всем. Но каждый должен понимать, что эти возможности не бесконечны, нужно всем вместе, объединившись, заняться работой», – сказал он.



Президент дал оценку политической ситуации в стране: «Следует отметить, что у нас очень активно ведется сегодня работа всеми политическими силами и новыми общественными объединениями. Я понимаю, что это связано с выборным процессом. Причем, одни себя называют «спасителями Абхазии», другие – «третьей силой». Претендентов много, а все сводится к поливанию грязью, не замечая, что таким образом дискредитируется страна, дискредитируется возможность претендентов на ту или иную работу. Слышу о том, что некоторые говорят о коррупции, но при этом дружно уживаются с нею, рассуждают об экономике, но, к сожалению, не платят налоги, не возвращают кредиты, не хотят расставаться с незаконно воздвигаемыми объектами. Другие трусливо говорят, что страна у края пропасти, в стране непросто жить, но мы продвигаемся вперед. Третьи говорят об объединении страны, при этом разрушая те маленькие сообщества, в которых они были. Но следует констатировать, мы продолжаем жить и развиваться. Эта наша с вами страна, и мы ее должны сохранить ради будущих поколений. Следующий год покажет, насколько, кто и как готов изменить положение дел в стране».

