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Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности Абхазии с профессиональным праздником
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17:01, 20 Декабря 2018
«От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет государства, спокойствие в обществе», – отметил Президент.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности Абхазии с Днем работника органов государственной безопасности.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые сотрудники и ветераны Службы государственной безопасности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Службы государственной безопасности.
Вам доверено защищать национальные интересы страны, высшие ценности ее граждан – их права и свободы. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет государства, спокойствие в обществе.
Выражаю уверенность в том, что вы и впредь добросовестно и с достоинством будете нести военную службу, оберегая мир и покой граждан Абхазии.
Особые слова благодарности ветеранам Службы государственной безопасности – людям, беззаветно служившим Отечеству, которые задали высокий уровень в годы Отечественной войны народа Абхазии. Именно на этот нравственный ориентир должно равняться сегодняшнее поколение сотрудников СГБ.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам Службы государственной безопасности крепкого здоровья, успехов и достижения во имя процветания Республики Абхазия».
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности Абхазии с Днем работника органов государственной безопасности.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые сотрудники и ветераны Службы государственной безопасности!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Службы государственной безопасности.
Вам доверено защищать национальные интересы страны, высшие ценности ее граждан – их права и свободы. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет государства, спокойствие в обществе.
Выражаю уверенность в том, что вы и впредь добросовестно и с достоинством будете нести военную службу, оберегая мир и покой граждан Абхазии.
Особые слова благодарности ветеранам Службы государственной безопасности – людям, беззаветно служившим Отечеству, которые задали высокий уровень в годы Отечественной войны народа Абхазии. Именно на этот нравственный ориентир должно равняться сегодняшнее поколение сотрудников СГБ.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам Службы государственной безопасности крепкого здоровья, успехов и достижения во имя процветания Республики Абхазия».
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