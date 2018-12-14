Рауль Хаджимба поздравил сотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности Абхазии с профессиональным праздником

. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимбасотрудников и ветеранов Службы государственной безопасности Абхазии с Днем работника органов государственной безопасности.В поздравлении, в частности, говорится:«Уважаемые сотрудники и ветераны Службы государственной безопасности!Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Службы государственной безопасности.Вам доверено защищать национальные интересы страны, высшие ценности ее граждан – их права и свободы. От вашего профессионализма, ответственности и принципиальности во многом зависит авторитет государства, спокойствие в обществе.Выражаю уверенность в том, что вы и впредь добросовестно и с достоинством будете нести военную службу, оберегая мир и покой граждан Абхазии.Особые слова благодарности ветеранам Службы государственной безопасности – людям, беззаветно служившим Отечеству, которые задали высокий уровень в годы Отечественной войны народа Абхазии. Именно на этот нравственный ориентир должно равняться сегодняшнее поколение сотрудников СГБ.Желаю всем сотрудникам и ветеранам Службы государственной безопасности крепкого здоровья, успехов и достижения во имя процветания Республики Абхазия».