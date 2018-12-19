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Рауль Хаджимба поздравил сотрудников Госкомитета по экологии и охране природы с 25-летием со дня образования ведомства

16:47, 25 Декабря 2018
Рауль Хаджимба поздравил сотрудников Госкомитета по экологии и охране природы с 25-летием со дня образования ведомства
«Ваша профессия требует колоссальной ответственности, значительного мастерства и опыта в сфере защиты окружающей среды», – отметил Президент.

Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил сотрудников Государственного комитета Республики Абхазия по экологии  и охране природы с 25-летием со дня образования Комитета.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Примите мои искренние поздравления по случаю 25-летия со дня  образования Государственного комитета Республики Абхазия по экологии  и охране природы.

Охрана окружающей среды и обеспечение рационального использования природных ресурсов принадлежат к числу наиболее сложных и актуальных задач современности. Уникальные природные ресурсы Абхазии остаются в числе важнейших ценностей абхазского общества. Убежден, что наши граждане должны осознавать общую ответственность за сохранение природных ресурсов Абхазии.

Мы являемся богатой страной в отношении природных ресурсов. Наша главная задача – совместными усилиями сохранить природные богатства нашей страны, передавая их будущим поколениям.

Ваша профессия требует колоссальной ответственности, значительного мастерства и опыта в сфере защиты окружающей среды. Выражаю благодарность за те усилия, которые вы прикладываете для обеспечения экологической безопасности нашей страны, за вашу настойчивость и терпение, с которыми вы помогаете сохранять природные богатства Республики Абхазия, обеспечивая нам благоприятную окружающую среду.

Желаю оптимизма, неиссякаемой энергии, осуществления профессиональных и жизненных планов и идей. И самое главное – крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким!»

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