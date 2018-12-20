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Рауль Хаджимба поздравил с юбилеем Софу Агумаа
84
12:34, 20 Декабря 2018
Президент отметил вклад Софы Агумаа в дело воспитания молодых актеров, становления и художественного руководства Абхазского государственного молодежного театра.
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Народную артистку Абхазии Софу Агумаа с 80-летием.
В поздравлении, в частности, говорится:
«От всей души поздравляю Вас с 80-летием! Вы внесли весомый вклад в профессиональное становление Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.
Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились Ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики.
Значителен Ваш вклад в дело воспитания молодых актеров, становления и художественного руководства Абхазского государственного молодежного театра. Общественности хорошо известен также Ваш вклад в развитие национального кинематографа, переводы на абхазский язык произведений художественной литературы.
Фонд Абхазского государственного телевидения пополнился телевизионным фильмами с Вашим участием в качестве сценариста и режиссера. В 1978 году Вы были избраны депутатом Верховного Совета Абхазии. Ваше высокое мастерство было отмечено почетным званием «Народная артистка Республики Абхазия». Вы также удостоены ряда иных государственных наград.
Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов».
Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Народную артистку Абхазии Софу Агумаа с 80-летием.
В поздравлении, в частности, говорится:
«От всей души поздравляю Вас с 80-летием! Вы внесли весомый вклад в профессиональное становление Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба.
Ваши талант и сценическое мастерство заслужили высокую оценку со стороны зрителей и искусствоведов. Любителям театрального искусства навсегда запомнились Ваши яркие роли, образы из произведений абхазской и мировой классики.
Значителен Ваш вклад в дело воспитания молодых актеров, становления и художественного руководства Абхазского государственного молодежного театра. Общественности хорошо известен также Ваш вклад в развитие национального кинематографа, переводы на абхазский язык произведений художественной литературы.
Фонд Абхазского государственного телевидения пополнился телевизионным фильмами с Вашим участием в качестве сценариста и режиссера. В 1978 году Вы были избраны депутатом Верховного Совета Абхазии. Ваше высокое мастерство было отмечено почетным званием «Народная артистка Республики Абхазия». Вы также удостоены ряда иных государственных наград.
Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов».
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