APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Этнография
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:14, 22 Декабря 2018 47
15:31, 21 Декабря 2018 334
14:58, 21 Декабря 2018 346
14:10, 21 Декабря 2018 205
13:32, 21 Декабря 2018 292
13:11, 21 Декабря 2018 320
12:54, 21 Декабря 2018 403
12:33, 21 Декабря 2018 316
12:21, 21 Декабря 2018 319
12:09, 21 Декабря 2018 335
11:23, 21 Декабря 2018 734
10:56, 21 Декабря 2018 423
10:28, 21 Декабря 2018 289
18:01, 20 Декабря 2018 421
17:44, 20 Декабря 2018 566
17:01, 20 Декабря 2018 376
14:03, 20 Декабря 2018 315
12:34, 20 Декабря 2018 285
11:46, 20 Декабря 2018 379
18:05, 19 Декабря 2018 669
17:54, 19 Декабря 2018 521
16:55, 19 Декабря 2018 583
16:51, 19 Декабря 2018 317
16:14, 19 Декабря 2018 996
15:47, 19 Декабря 2018 596

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Рауль Хаджимба поздравил работников энергетической отрасли Абхазии с профессиональным праздником

Рауль Хаджимба поздравил работников энергетической отрасли Абхазии с профессиональным праздником

52
13:14, 22 Декабря 2018
Рауль Хаджимба поздравил работников энергетической отрасли Абхазии с профессиональным праздником
«Ваш труд заслуживает признательности и уважения. Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев», - отметил Президент.

Сухум. 22 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем энергетика.
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики . От ее эффективного развития и успешной работы зависит конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан.

Ваш труд заслуживает признательности и уважения. Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев.

Особые слова благодарности – ветеранам энергетической отрасли, которые заложили надежную основу энергетического комплекса. Они много лет остаются преданными выбранной профессии и сегодня продолжают передавать свой богатый опыт молодому поколению специалистов.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и  успехов в нелегком труде. Пусть вам сопутствует удача, а в ваших домах царят мир,тепло и согласие».

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.
© Copyright 2017 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика