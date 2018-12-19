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Рауль Хаджимба поздравил работников энергетической отрасли Абхазии с профессиональным праздником
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13:14, 22 Декабря 2018
«Ваш труд заслуживает признательности и уважения. Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев», - отметил Президент.
Сухум. 22 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем энергетика.
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики . От ее эффективного развития и успешной работы зависит конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан.
Ваш труд заслуживает признательности и уважения. Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев.
Особые слова благодарности – ветеранам энергетической отрасли, которые заложили надежную основу энергетического комплекса. Они много лет остаются преданными выбранной профессии и сегодня продолжают передавать свой богатый опыт молодому поколению специалистов.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде. Пусть вам сопутствует удача, а в ваших домах царят мир,тепло и согласие».
Сухум. 22 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем энергетика.
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики . От ее эффективного развития и успешной работы зависит конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан.
Ваш труд заслуживает признательности и уважения. Пусть в вашей работе будет как можно меньше непредвиденных ситуаций, аварий и перебоев.
Особые слова благодарности – ветеранам энергетической отрасли, которые заложили надежную основу энергетического комплекса. Они много лет остаются преданными выбранной профессии и сегодня продолжают передавать свой богатый опыт молодому поколению специалистов.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия и успехов в нелегком труде. Пусть вам сопутствует удача, а в ваших домах царят мир,тепло и согласие».
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