Рауль Хаджимба о курортном сезоне: нужно уходить от сезонности к круглогодичному периоду работы

В Сухуме прошла итоговая пресс-конференция Президента Абхазии Рауля Хаджимба.



Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава/Лана Цвижба. На прошедшей в Сухуме пресс-конференции Глава государства Рауль Хаджимба подвел итоги работы за год.



Так, отвечая на вопрос Апсныпресс о развитии туризма и сельского хозяйства, как основных отраслей экономики Абхазии, Президент отметил, что эти два направления взаимосвязаны. «Если мы действительно хотим иметь значительное количество людей, приезжающих в Абхазию, то должны обеспечивать их своими экологически чистыми продуктами. Но не всегда руководители туробъектов это демонстрируют. Нужно развивать взаимоотношения с теми производителями, которые внутри страны будут наращивать эти темпы, создавать бренды, новые маршруты, чтобы люди к нам приезжали. Будучи в Гагре, я осмотрел объект, который в советское время принимал значительное количество людей, а после войны долгое время простаивал. Сегодня там все обновлено, начиная от номеров и, заканчивая, медицинскими услугами, которые предлагают оздоровление по 40 направлениям. Вот показатель того, что нужно уходить от сезонности к круглогодичному периоду работы в этой сфере», – сказал Глава государства.



Рауль Хаджимба ответил на вопрос Апсныпресс о перспективах, которые открываются для Абхазии с подписанием Договора о дружбе и сотрудничестве с Сирией: «Мы не сидим сложа руки, и если будем просто ждать, что наши вопросы решатся сами по себе, то уверяю, ничего из этого не выйдет. Необходимо обязательно продолжать работу в этом направлении, развивать наши отношения с Сирийской Арабской Республикой. Конечно же, нужно еще больше открытых переговоров, без этого никак. Когда мы вернулись с первой рабочей поездки, я сказал, что, в первую очередь, надо наладить транспортную коммуникацию, это откроет новые возможности в сфере экономики. Сейчас ведутся диалоги на эту тему, и есть уверенность, что с помощью Российской Федерации, необходимые работы будут сделаны».



В ходе пресс-конференции Президент также прокомментировал тему добычи углеводородного сырья в Абхазии.



«Те документы, которые были приняты в предыдущие годы, продолжили свое действие, продлены лицензии. Государство должно контролировать и регулировать все то, что будет делаться в этой сфере, потому что все это, в первую очередь, в интересах государства. Не сомневаюсь, что если возникнет необходимость внесения коррективов, соответствующая работа будет проведена. Тема нефти всегда увязывается и с экологической обстановкой, и другими аспектами государственной деятельности», – сказал Президент.



Рауль Хаджимба рассказал о проделанной работе в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Так, по его словам, строительство новых объектов будет завершено в установленные сроки. При этом, Хаджимба указал на недостатки, в частности, на ситуацию с водопроводом в село Члоу.

Глава государства отметил, что следующая Инвестпрограмма формируется в зависимости от того, какие направления будут заявлены. Это дорожная инфраструктура, энергетика, водопровод, канализационные системы и социальные объекты.



Рауль Хаджимба ответил на вопрос о провозе цитрусовых через абхазо-российскую границу: «Фактически нет платежей за цитрусовые с абхазской стороны, кроме таможенного сбора. Те платежи, которые были по линии карантинной структуры за выдачу справок, мы отменили. Есть брокеры, которые занимаются организацией вывоза цитрусовых и завышают свои запросы. С ними была проведена соответствующая работа, ситуация на границе изменилась».

Президент озвучил цифры: «Если в прошлом году было вывезено порядка 4 тысяч тонн цитрусовых, то в этом году уже к 23-му числу было вывезено более 23 тысяч тонн. Мы предполагаем, что цифра достигнет 30-35 тысяч тонн, с учетом того, что еще не весь урожай собран. Это неплохой показатель».



При этом, Глава государства отметил: «Конечно, нужно сделать так, чтобы значительная часть некондиционных цитрусовых перерабатывалась на соответствующих предприятиях, но пока такой возможности нет. Над этим вопросом работает Министерство сельского хозяйства. Мы рассчитываем на возможность получения таких линий, чтобы в следующем году у нас были цеха, которые могли бы принимать некондиционный товар».

