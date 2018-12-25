Рауль Хаджимба: нужно пойти по пути минимизации количества налогов

Прошла итоговая пресс-конференция Главы государства.



Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия/Лана Цвижба. На итоговой пресс-конференции Президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов.



В частности, Глава государства сообщил о повышении заработной платы: «Заработная плата, в соответствии с теми соглашениями, которые были приняты Россией и Абхазией, для значительной части бюджетников возрастет на 6,2%. В среднем зарплаты будут составлять порядка 13-14 тысяч рублей. Это коснётся сферы образования, культуры, здравоохранения и других».



Кроме того, Хаджимба ответил на вопрос о налоговой реформе: «Мы много говорили, и говорили предыдущие руководители государства, но какого-либо продвижения в этом вопросе не было. И сегодня наши поручения нацелены на то, чтобы минимизировать количество налогов. Я общался со многими предпринимателями, работниками различных сфер… Мы готовы пойти на то, чтобы предложить оставлять им в полном объеме прибыль. Но при одном условии – они должны демонстрировать свои проекты работ, направленные на расширение производства, на создание дополнительных рабочих мест. Наши многие руководители на самом деле являются руководителями арендных отношений и не хотят этого делать. Что касается НДС, я слышу много мнений по этому вопросу. Это дало возможность создать условия сохранения и повышения нашего бюджета, пусть даже немного. Нужно пойти по пути минимизации количества имеющихся налогов, сегодня работа ведется, и я уверен, что мы достигнем результата».

