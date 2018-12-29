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Рауль Хаджимба и Башар Асад обменялись новогодними поздравлениями
18:31, 29 Декабря 2018
Башар Асад пожелал Абхазии процветания и благополучия.
Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обменялись новогодними поздравлениями.
Рауль Хаджимба пожелал Президенту Сирии исполнения намеченных планов, а всему народу Сирийской Арабской Республики - мира и добра.
Башар Асад пожелал Республике Абхазия процветания и благополучия.
Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад обменялись новогодними поздравлениями.
Рауль Хаджимба пожелал Президенту Сирии исполнения намеченных планов, а всему народу Сирийской Арабской Республики - мира и добра.
Башар Асад пожелал Республике Абхазия процветания и благополучия.
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