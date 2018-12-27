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Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись новогодними поздравлениями
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14:35, 29 Декабря 2018
«Уверен, что испытанная историей дружба между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, будет крепнуть и развиваться на благо наших народов», – отметил Рауль Хаджимба.
Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравлении Рауля Хаджимба говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.
Новый год – время перемен, когда принято подводить итоги, оценивать свершившиеся дела, намечать планы на будущее. Пусть 2019 год откроет новые перспективы, и будут достигнуты все намеченные Вами цели.
Уверен, что испытанная историей дружба между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, будет крепнуть и развиваться на благо наших народов.
Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а всему братскому народу Южной Осетии – мира, добра, и благополучия».
В поздравлении Анатолия Бибилова говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.
С этими праздниками всегда связаны надежды на новые успехи, достижения и исполнение желаний. Пусть наступающий новый, 2019 год, станет для всех жителей Апсны годом стабильности и процветания.
Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим близким и всему братскому народу Республики Абхазия крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой».
Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым.
В поздравлении Рауля Хаджимба говорится:
«Уважаемый Анатолий Ильич!
Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.
Новый год – время перемен, когда принято подводить итоги, оценивать свершившиеся дела, намечать планы на будущее. Пусть 2019 год откроет новые перспективы, и будут достигнуты все намеченные Вами цели.
Уверен, что испытанная историей дружба между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, будет крепнуть и развиваться на благо наших народов.
Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а всему братскому народу Южной Осетии – мира, добра, и благополучия».
В поздравлении Анатолия Бибилова говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.
С этими праздниками всегда связаны надежды на новые успехи, достижения и исполнение желаний. Пусть наступающий новый, 2019 год, станет для всех жителей Апсны годом стабильности и процветания.
Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим близким и всему братскому народу Республики Абхазия крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой».
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