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Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись новогодними поздравлениями

28
14:35, 29 Декабря 2018
Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись новогодними поздравлениями
«Уверен, что испытанная историей дружба между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, будет крепнуть и развиваться на благо наших народов», – отметил Рауль Хаджимба.

Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым.


В поздравлении Рауля Хаджимба говорится:

«Уважаемый Анатолий Ильич!

Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.

Новый год – время перемен, когда принято подводить итоги, оценивать свершившиеся дела, намечать планы на будущее. Пусть 2019 год откроет новые перспективы, и будут достигнуты все намеченные Вами цели.

Уверен, что испытанная историей дружба между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, будет крепнуть и развиваться на благо наших народов.

Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а всему братскому народу Южной Осетии – мира, добра, и благополучия».


В поздравлении Анатолия Бибилова  говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

С этими праздниками всегда связаны надежды на новые успехи, достижения и исполнение желаний. Пусть наступающий новый, 2019 год,  станет для всех жителей Апсны годом стабильности и процветания.

Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим близким и всему братскому народу Республики Абхазия крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой».

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