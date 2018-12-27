Рауль Хаджимба и Анатолий Бибилов обменялись новогодними поздравлениями

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обменялисьс Новым годом и Рождеством Христовым.«Уважаемый Анатолий Ильич!Примите мои наилучшие пожелания и искренние поздравления с наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.Новый год – время перемен, когда принято подводить итоги, оценивать свершившиеся дела, намечать планы на будущее. Пусть 2019 год откроет новые перспективы, и будут достигнуты все намеченные Вами цели.Уверен, что испытанная историей дружба между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, будет крепнуть и развиваться на благо наших народов.Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а всему братскому народу Южной Осетии – мира, добра, и благополучия».«Уважаемый Рауль Джумкович!Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.С этими праздниками всегда связаны надежды на новые успехи, достижения и исполнение желаний. Пусть наступающий новый, 2019 год, станет для всех жителей Апсны годом стабильности и процветания.Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим близким и всему братскому народу Республики Абхазия крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой».