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Рабочая поездка Президента Абхазии в Российскую Федерацию завершилась
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14:51, 23 Декабря 2018
Рауль Хаджимба провёл ряд рабочих встреч в Москве.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Рауль Хаджимба вернулся в Республику Абхазия по завершении рабочей поездки в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
В сообщении отмечается: «Президент провел ряд рабочих встреч в Москве, а также по приглашению руководства Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко посетил торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Музыкального театра. В мероприятии по случаю юбилея приняла участие Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хибла Герзмава».
Также Глава государства поздравил генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Антона Гетьмана с юбилейной датой.
В поздравлении, в частности, отмечается:
«Творческий коллектив театра, прошедший славный путь формирования и профессионального роста, вносит свой достойный вклад в мировую театральную сокровищницу.
Мы гордимся тем, что в знаменитом Московском театре работает выдающаяся оперная певица, Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Здесь закладывалась основа для ее большой творческой карьеры и выхода на мировую сцену».
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Президент Рауль Хаджимба вернулся в Республику Абхазия по завершении рабочей поездки в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
В сообщении отмечается: «Президент провел ряд рабочих встреч в Москве, а также по приглашению руководства Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко посетил торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Музыкального театра. В мероприятии по случаю юбилея приняла участие Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хибла Герзмава».
Также Глава государства поздравил генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Антона Гетьмана с юбилейной датой.
В поздравлении, в частности, отмечается:
«Творческий коллектив театра, прошедший славный путь формирования и профессионального роста, вносит свой достойный вклад в мировую театральную сокровищницу.
Мы гордимся тем, что в знаменитом Московском театре работает выдающаяся оперная певица, Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава. Здесь закладывалась основа для ее большой творческой карьеры и выхода на мировую сцену».
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