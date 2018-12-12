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Пётр Гассиев: Латская трагедия символизирует национальную трагедию, чудовищное преступление против человечества

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11:36, 14 Декабря 2018
Пётр Гассиев: Латская трагедия символизирует национальную трагедию, чудовищное преступление против человечества
Председатель Парламента Республики Южная Осетия – Государства Алания направил письмо спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. В связи с 26-й годовщиной Латской трагедии председатель Парламента Республики Южная Осетия – Государства Алания Пётр Гассиев направил письмо спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия.

В письме Петра Гассиева говорится:

«Уважаемый Валерий Ермейович! От имени Парламента Республики Южная Осетия и от себя лично передаю Вам и всему абхазскому народу слова солидарности и поддержки в этот памятный день.

Латская трагедия – одно из самых скорбных событий в новейшей истории Абхазии, символизирует национальную трагедию, чудовищное преступление против человечества, в результате которого погибли мирные граждане Абхазии, в том числе дети и беременные женщины. Мужественный и мудрый народ братской Абхазии, храня память по жертвам той страшной трагедии, проявляя любовь к родной стране, сплоченность и единение, сделает все, чтобы на Вашей благодатной земле никогда больше не повторилась такая беда.

Искренне желаю Вам, уважаемый Валерий Ермейович, и всем жителям братской Абхазии благополучия, мира и процветания».

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