Пётр Гассиев: Латская трагедия символизирует национальную трагедию, чудовищное преступление против человечества

Председатель Парламента Республики Южная Осетия – Государства Алания направил письмо спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.



Сухум. 14 декабря. Апсныпресс. В связи с 26-й годовщиной Латской трагедии председатель Парламента Республики Южная Осетия – Государства Алания Пётр Гассиев направил письмо спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Кварчия.



В письме Петра Гассиева говорится:



«Уважаемый Валерий Ермейович! От имени Парламента Республики Южная Осетия и от себя лично передаю Вам и всему абхазскому народу слова солидарности и поддержки в этот памятный день.



Латская трагедия – одно из самых скорбных событий в новейшей истории Абхазии, символизирует национальную трагедию, чудовищное преступление против человечества, в результате которого погибли мирные граждане Абхазии, в том числе дети и беременные женщины. Мужественный и мудрый народ братской Абхазии, храня память по жертвам той страшной трагедии, проявляя любовь к родной стране, сплоченность и единение, сделает все, чтобы на Вашей благодатной земле никогда больше не повторилась такая беда.



Искренне желаю Вам, уважаемый Валерий Ермейович, и всем жителям братской Абхазии благополучия, мира и процветания».

