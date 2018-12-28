Путин утвердил ратификацию Соглашения Абхазии с Россией о взаимном признании образования

Соглашение было разработано в рамках реализации абхазо-российского межгосударственного Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.



Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Президент России Владимир Путин подписал Закон о ратификации межправительственного соглашения Абхазии с Россией по вопросам взаимного признания образования, полученного в образовательных учреждениях обоих государств. Об этом сообщает ТАСС.



Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2017 года и разработано с целью реализации абхазо-российского межгосударственного Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.



Соглашением регулируются вопросы взаимного признания основного общего, среднего и среднего профессионального, а также высшего образования, полученного в образовательных организациях России и Абхазии. При этом обладателям российских и абхазских дипломов будут предоставлены все права на продолжение учебы и ведение профессиональной деятельности на территории обеих стран.



Оговаривается, что действие документа распространяется на образование и квалификации, полученные до его вступления в силу.



Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении договаривающимися сторонами всех процедур, необходимых для вступления документа в силу. При этом любая из сторон может прекратить действие Соглашения, направив письменное уведомление об этом. В этом случае соглашение прекращает действие через 12 месяцев после получения такого уведомления.





