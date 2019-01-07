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Проживание в отелях Абхазии практически не подорожало на лето 2019 года

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11:14, 9 Января 2019
Проживание в отелях Абхазии практически не подорожало на лето 2019 года
Направление по раннему бронированию сохраняет свою ценовую доступность.

Сухум. 9 января. Апсныпресс. Проживание в отелях Абхазии практически не подорожало на лето 2019 года, сообщают туроператоры. Направление по раннему бронированию сохраняет свою ценовую доступность: размещение на двоих сейчас стартует от 400-500 рублей в сутки. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

Как отмечается в сообщении, у ведущих игроков по Абхазии акция раннего бронирования стартовала в середине декабря. В полном объеме абхазские партнеры выставят прайсы на сезон-2019 к концу января – началу февраля. Но большинство популярных объектов размещения уже объявило о ценах на проживание на лето 2019 года.

«Абхазские отели заняли грамотную позицию – цены остаются на уровне 2018 года с небольшим повышением, до 5%», – рассказал директор департамента внутреннего туризма и Абхазии туроператора «Интурист» Сергей Стребков.

То, что отельеры Абхазии не стали завышать цены на лето 2019 года, подтверждают в Национальном туроператоре АЛЕАН, ICSTravelGroup, «Русском Экспрессе». Эксперты считают, что в Абхазии сделали правильные выводы из сезонов 2017 и 2018 годов, основывая свою ценовую политику на том факте, что у Абхазии сегодня очень много прямых конкурентов и в России, и за рубежом.

Как добавляют эксперты туроператора «Дельфин», на 5-10% увеличились цены лишь по ряду объектов и только на высокий сезон. «Максимальное повышение цен, на 100-200 р. за сутки в зависимости от категории номера, произошло в таких объектах, как «Сосновая роща», «Мюссера», «Литфонд», – уточняют в пресс-службе туроператора «Мультитур».

Практически по всем объектам размещения Абхазии акция раннего бронирования идет до 31 марта, но самые «вкусные» скидки традиционно можно получить при покупке тура в январе. «Размер скидок зависит от уровня объекта, условий сотрудничества – напрямую или через партнеров. Кроме того, также на размер скидок существенно влияет размер авансовых платежей. Максимальный размер скидок на этапе раннего бронирования по Абхазии – 25%», – рассказали специалисты «Мультитура».

Впрочем, это редкость, и сейчас хорошие скидки достигаются в основном за счет туроператоров – в целом, отели Абхазии редко предлагают снижение цен больше 10% на этапе ранних продаж.

«К сожалению, в Абхазии отельеры не идут по пути зарубежных коллег, стимулирующих спрос на этапе раннего бронирования собственными значительными скидками. Ценообразование ранних продаж происходит исключительно за счет снижения цен со стороны туроператоров», – говорит Сергей Стребков из «Интуриста».

«Отели Абхазии хорошо заполняются в сезон, оттого партнеры не очень активны в плане предоставления собственных скидок по раннему бронированию», – подтверждают и в пресс-службе TUI Россия.

«По раннему бронированию Абхазии мы предлагаем хорошие скидки: на большинство отелей – до 5-6% от стойки, при этом агенты имеют возможность получить 8-9% комиссии на тарифе RED», – сообщают в «Русском Экспрессе».

Также в предстоящем сезоне туроператор планирует значительно изменить ассортимент предложений по Абхазии.

«Мы откажемся от сотрудничества с объектами эконом-класса с низким уровнем сервиса, а также с объектами, которым нужна значительная реновация или полный апгрейд. А таких в Абхазии предостаточно», – заявил г-н Лившиц, директор департамента России и СНГ туроператора «Русский Экспресс».

О расширении ассортиментного предложения по Абхазии на лето 2019 года сообщают в «Мультитуре», «Дельфине» и «Интуристе».

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