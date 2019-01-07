14:13, 9 Января 2019 75
11:14, 9 Января 2019 201
14:00, 8 Января 2019 584
17:18, 7 Января 2019 776
20:00, 6 Января 2019 497
09:00, 5 Января 2019 653
23:45, 31 Декабря 2018 1041
16:20, 31 Декабря 2018 663
12:08, 31 Декабря 2018 926
18:31, 29 Декабря 2018 611
14:35, 29 Декабря 2018 576
13:06, 29 Декабря 2018 1156
12:52, 29 Декабря 2018 605
12:20, 29 Декабря 2018 779
11:07, 29 Декабря 2018 994
17:27, 28 Декабря 2018 1238
17:13, 28 Декабря 2018 986
17:09, 28 Декабря 2018 857
16:58, 28 Декабря 2018 726
16:23, 28 Декабря 2018 613
15:31, 28 Декабря 2018 856
15:19, 28 Декабря 2018 679
15:02, 28 Декабря 2018 603
14:59, 28 Декабря 2018 673
15:07, 27 Декабря 2018 1222
Популярное
05.01.2019 655
Противотанковые расчеты «Штурм-С» ЮВО из Абхазии поражают бронетехнику условного противника
75
14:13, 9 Января 2019
Расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 3 км.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. В рамках программы боевой подготовки новобранцы осеннего призыва завершенного года противотанкового подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к активной фазе наработки навыков огневого мастерства для успешного выполнения боевых стрельб из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 3 км.
В ходе активной фазы учебы на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал» в Абхазии противотанковые расчеты базы с применением ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного (МТЛБ) проводят интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем из комплексов.
На занятиях военнослужащие совершенствуют навыки по выбору и оборудованию позиций для стрельбы, выполняют нормативы по развертыванию «Штурм-С» с отработкой элементов стрельбы.
Кроме того, в рамках подготовки к боевым стрельбам противотанковые расчеты тренируются на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов ПТРК «Штурм-С». Возможности компьютерного тренажера позволяют в режиме реальной обстановки обучать и тренировать специалистов ПТРК в поражении неподвижных и движущихся целей на дальностях до 6 км.
Обучение на тренажерах позволяет экономить средства и время на этапе подготовки военнослужащих к боевым стрельбам.
В начале своего обучения десятки новобранцев военной базы изучали тактико-технические характеристики и возможности штатного вооружения и военной техники.
Сухум. 9 января. Апсныпресс. В рамках программы боевой подготовки новобранцы осеннего призыва завершенного года противотанкового подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к активной фазе наработки навыков огневого мастерства для успешного выполнения боевых стрельб из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 3 км.
В ходе активной фазы учебы на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал» в Абхазии противотанковые расчеты базы с применением ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного (МТЛБ) проводят интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем из комплексов.
На занятиях военнослужащие совершенствуют навыки по выбору и оборудованию позиций для стрельбы, выполняют нормативы по развертыванию «Штурм-С» с отработкой элементов стрельбы.
Кроме того, в рамках подготовки к боевым стрельбам противотанковые расчеты тренируются на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов ПТРК «Штурм-С». Возможности компьютерного тренажера позволяют в режиме реальной обстановки обучать и тренировать специалистов ПТРК в поражении неподвижных и движущихся целей на дальностях до 6 км.
Обучение на тренажерах позволяет экономить средства и время на этапе подготовки военнослужащих к боевым стрельбам.
В начале своего обучения десятки новобранцев военной базы изучали тактико-технические характеристики и возможности штатного вооружения и военной техники.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.