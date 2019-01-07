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Противотанковые расчеты «Штурм-С» ЮВО из Абхазии поражают бронетехнику условного противника

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14:13, 9 Января 2019
Противотанковые расчеты «Штурм-С» ЮВО из Абхазии поражают бронетехнику условного противника
Расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 3 км.

Сухум. 9 января. Апсныпресс. В рамках программы боевой подготовки новобранцы осеннего призыва завершенного года противотанкового подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к активной фазе наработки навыков огневого мастерства для успешного выполнения боевых стрельб из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С». Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Расчетам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на дальностях до 3 км.

В ходе активной фазы учебы на полигонах «Нагвалоу» и «Цабал» в Абхазии противотанковые расчеты базы с применением ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного (МТЛБ) проводят интенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнем из комплексов.

На занятиях военнослужащие совершенствуют навыки по выбору и оборудованию позиций для стрельбы, выполняют нормативы по развертыванию «Штурм-С» с отработкой элементов стрельбы.

Кроме того,  в рамках подготовки к боевым стрельбам противотанковые расчеты тренируются на современных компьютерных тренажерах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы операторов ПТРК «Штурм-С». Возможности компьютерного тренажера позволяют в режиме реальной обстановки обучать и тренировать специалистов ПТРК в поражении неподвижных и движущихся целей на дальностях до 6 км.

Обучение на тренажерах позволяет экономить средства и время на этапе подготовки военнослужащих к боевым стрельбам.

В начале своего обучения десятки новобранцев военной базы изучали тактико-технические характеристики и возможности штатного вооружения и военной техники.

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