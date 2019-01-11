APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Этнография
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:05, 16 Января 2019 64
11:52, 16 Января 2019 174
16:17, 15 Января 2019 2610
15:48, 15 Января 2019 432
15:11, 15 Января 2019 626
14:03, 15 Января 2019 701
11:51, 15 Января 2019 435
11:47, 15 Января 2019 443
18:58, 13 Января 2019 589
17:58, 13 Января 2019 524
14:40, 13 Января 2019 1090
12:11, 13 Января 2019 655
13:54, 12 Января 2019 455
11:32, 12 Января 2019 452
23:55, 11 Января 2019 545
23:50, 11 Января 2019 495
16:56, 11 Января 2019 878
16:23, 11 Января 2019 826
12:58, 11 Января 2019 7550
12:28, 11 Января 2019 602
12:12, 11 Января 2019 942
11:39, 11 Января 2019 564
11:26, 11 Января 2019 571
17:02, 10 Января 2019 480
16:30, 10 Января 2019 650

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / При Госкомэкологии Абхазии формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью

При Госкомэкологии Абхазии формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью

14
14:05, 16 Января 2019
При Госкомэкологии Абхазии формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью
Решение о создании группы общественного контроля было принято на заседании Кабинета Министров от 21 декабря 2018 года.

Сухум. 16 января. Апсныпресс. При Государственном комитете Абхазии по экологии и охране природы формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.

В связи с этим Кабинет Министров обратился к представителям СМИ, желающим вступить в группу общественного контроля с целью предупреждения случаев, не предусмотренных правилами рыболовства природоохранного законодательства, а также постановлениями Правительства, регулирующими деятельность рыболовных судов, отправить письмо о готовности вступления в рабочую группу не позднее 20 января на электронный адрес: ab-eco-agency@mail.ru

В группу общественного контроля также войдут депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, представители Общественной палаты РА.


(АП): Решение о создании группы общественного контроля было принято на заседании Кабинета Министров от 21 декабря 2018 года и прописано в Распоряжении Правительства Республики Абхазия «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.
© Copyright 2017 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика