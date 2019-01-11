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При Госкомэкологии Абхазии формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью
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14:05, 16 Января 2019
Решение о создании группы общественного контроля было принято на заседании Кабинета Министров от 21 декабря 2018 года.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. При Государственном комитете Абхазии по экологии и охране природы формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.
В связи с этим Кабинет Министров обратился к представителям СМИ, желающим вступить в группу общественного контроля с целью предупреждения случаев, не предусмотренных правилами рыболовства природоохранного законодательства, а также постановлениями Правительства, регулирующими деятельность рыболовных судов, отправить письмо о готовности вступления в рабочую группу не позднее 20 января на электронный адрес: ab-eco-agency@mail.ru
В группу общественного контроля также войдут депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, представители Общественной палаты РА.
(АП): Решение о создании группы общественного контроля было принято на заседании Кабинета Министров от 21 декабря 2018 года и прописано в Распоряжении Правительства Республики Абхазия «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.
Сухум. 16 января. Апсныпресс. При Государственном комитете Абхазии по экологии и охране природы формируется группа общественного контроля за рыбохозяйственной деятельностью в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.
В связи с этим Кабинет Министров обратился к представителям СМИ, желающим вступить в группу общественного контроля с целью предупреждения случаев, не предусмотренных правилами рыболовства природоохранного законодательства, а также постановлениями Правительства, регулирующими деятельность рыболовных судов, отправить письмо о готовности вступления в рабочую группу не позднее 20 января на электронный адрес: ab-eco-agency@mail.ru
В группу общественного контроля также войдут депутаты Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, представители Общественной палаты РА.
(АП): Решение о создании группы общественного контроля было принято на заседании Кабинета Министров от 21 декабря 2018 года и прописано в Распоряжении Правительства Республики Абхазия «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.
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