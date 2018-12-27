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Президенты Абхазии и России обменялись новогодними поздравлениями

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12:52, 29 Декабря 2018
Президенты Абхазии и России обменялись новогодними поздравлениями
«В 2018 году союзнические абхазо-российские отношения продуктивно и поступательно развивались, наполняясь новым содержанием по важнейшим направлениям сотрудничества», – отметил президент Абхазии.

Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Президент Российской Федерации Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым.


В поздравлении Рауля Хаджимба говорится:

«Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа и руководства Республики Абхазия сердечно поздравляю Вас с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова.

В 2018 году союзнические абхазо-российские отношения продуктивно и поступательно развивались, наполняясь новым содержанием по важнейшим направлениям сотрудничества.

Уверен, что в 2019 году мы продолжим большую совместную работу, направленную на упрочение связей между нашими государствами, углубление сотрудничества в важнейших сферах, обеспечение стабильности и безопасности в Кавказском регионе.

Позвольте вновь искренне поблагодарить Вас за колоссальный личный вклад в укрепление и развитие Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства, в решение вопросов, которым наши граждане придают первостепенное значение.
Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а всему дружественному, братскому народу России – добра и процветания».
 

В поздравительной телеграмме Владимира Путина говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Примите сердечные новогодние и рождественские поздравления.

В уходящем году мы отметили десятую годовщину признания Республики Абхазия Российской Федерацией.

Убежден, что дальнейшее развитие двусторонних отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, в полной мере отвечает чаяниям наших братских народов, служит укреплению мира и стабильности на Кавказе.
Искренне желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, здоровья, счастья и успехов на посту Главы государства, а всем жителям республики – мира и благополучия».

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