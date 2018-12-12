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Президент вручил медали «За Победу» семьям погибших в Отечественной войне уроженцев Ткуарчала и бойцов 3-го полка Восточного фронта
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17:32, 12 Декабря 2018
Церемония вручения медалей прошла в Ткуарчале.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил медали «За Победу» (посмертно) семьям погибших в Отечественной войне уроженцев Ткуарчала и бойцов 3-го полка Восточного фронта.
При этом, Рауль Хаджимба отметил: «Пусть на земле Абхазии всегда царит мир, чтобы вручались не военные награды, а только награды за достижения в мирной жизни. Мы должны нести память о тех, кто сложил головы за свободу родной земли, и предпринимать все возможные усилия для укрепления государства, за свободу которого они боролись».
За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии медалью «За Победу» награждены:
1. Абелов Аркадий Георгиевич;
2. Агрба Даур Сергеевич;
3. Агухава Леонид Хотиевич;
4. Адлейба Бено Ясонович;
5. Адлейба Джамбул Николаевич;
6. Адлейба Рудольф Алексеевич;
7. Адлейба Сергей Шикурович;
8. Акаба Игорь Тиквович;
9. Аргун Раули Антонович;
10. Аргун Раули Лаврентьевич;
11. Ардбелава Нугзари Шаликович;
12. Аршба Демур Анатольевич;
13. Ашуба Раули Иванович;
14. Аршба Тимур Шаликович;
15. Асландзия Эдуард Карбеевич;
16. Ахсалба Гарик Джумкович;
17. Ахсалба Эдуард Рушниевич;
18. Ашхаруа Заур Дмитриевич;
19. Багаев Эдуард Иванович;
20. Барганджия Мамука Михайлович;
21. Берзения Апта Мыджович;
22. Берзения Ахра Раульевич;
23. Бицоев Нугзар Яковлевич;
24. Блабба Руслан Валериевич;
25. Гварамия Автандил Шаликович;
26. Гвинджилия Руслан Иванович;
27. Гергия Отар Зурабович;
28. Гергая Шакро Кватович;
29. Гогия Зураб Адамурович;
30. Гогия Муртаз Маврикович;
31. Гогия Резо Шварахович;
32. Гогуа Даур Григорьевич;
33. Гогуа Геннадий Акакиевич;
34. Гунба Альберт Викторович;
35. Гуния Иван Сергеевич;
36. Горзолия Чичико Чигицович;
37. Делба Саида Бадровна;
38. Джагмазия Дмитрий Валерьевич;
39. Джагмазия Гули Ладикович;
40. Джинджолия Азнаур Тариелович;
41. Джинджолия Роман Владимирович;
42. Джинджолия Раули Иродович;
43. Джинджолия Рудик Жигвович;
44. Джопуа Амеран Мушниевич (Чирхина);
45. Джопуа Аслан Астамурович;
46. Джопуа Валерий Самсонович;
47. Джопуа Омар Мушниевич;
48. Допуа Джамбул Патович;
49. Еник Дмитрий Викторович;
50. Елерджия Виталий Санатрелович;
51. Есин Владимир Робинзонович;
52. Зантария Вахтанг Шамильевич;
53. Зарандия Гурам Николаевич;
54. Зарандия Джамбул Отариевич;
55. Иашвили Артур Дмитриевич;
56. Какоба Руслан Иродионович;
57. Какубава Тенгиз Квачович;
58. Какулия Рено Сократович;
59. Карба Рамаз Апполонович;
60. Кархалава Геннадий Ясонович;
61. Кархалава Рудик Джотович;
62. Капба Зураб Тайбович;
63. Капба Нурбей Каласович;
64. Капба Руслан Валикович;
65. Квачахия Даур Илларионович;
66. Кварчия Алексей Шаликович;
67. Кварчия Амиран Юрьевич;
68. Квацба Роберт Нодарович;
69. Квацба Гела Нодарович;
70. Квеквескири Геннадий Тарасович;
71. Квеквескири Велоди Шотович;
72. Квеквескири Геннадий Мамиевич;
73. Квеквескири Румен Нуриевич;
74. Квициния Валера Гвадович;
75. Кортава Гиви Борисович;
76. Кортава Нодар Решович;
77. Кубрава Виталий Левантиевич;
78. Кубрава Эмзар Левантиевич;
79. Кулаа Руслан Ингиштерович;
80. Курская Ирина Петровна;
81. Кутелия Тамаз Сергеевич;
82. Кучуберия Юрий Кургович;
83. Лагвилава Вадим Валериевич;
84. Лагвилава Тимур Иванович;
85. Ласурия Олег Рушович;
86. Маландзия Зураб Сардионович;
87.Маргошия Владимир Георгиевич;
88. Матуа Вахтанг Махранович;
89. Матуа Зураб Нуриевич;
90. Матуа Омар Нуриевич;
91. Мерцхулава Гиви Ясонович;
92. Мизитов Игорь Ибрагимович;
93. Миная Беслан Анатольев;
94. Миная Вахтанг Михайлович;
95. Миная Гурам Сергеевич;
96. Миная Руслан Залибеевич;
97. Минджия Валерий Борисович;
98. Нарсия Валерий Георгиевич;
99. Папба Беслан Арвелодович;
100. Пачулия Валерий Георгиевич;
101. Пилия Алик Ермолаевич;
102. Пипия Зураб Чичикович;
103. Псардия Заур Леонтиевич;
104. Самсония Сограт Естатович;
105. Сангулия Вячеслав Шалвович;
106. Скверия Сергей Сандрович;
107. Тачулия Руслан Илларионович;
108. Тортия Владислав Датикович;
109. Торчуа Виталий Чичикович;
110. Убилава Гурам Шотович;
111. Хаджимба Ахра Нодариевич;
112. Хаджимба Руслан Леварсович;
113. Хаджимба Севериан Кучирович;
114. Хаджимба Тамаз Шотович;
115. Харчилава Даур Владимирович;
116. Харчилава Заур Буджгович;
117. Харчилава Заур Шалодиевич;
118. Харчилава Нугзар Шотаевич;
119. Харчилава Сергей Ремович;
120. Хашба Артур Дмитриевич;
121. Хашба Вячеслав Северианович;
122. Хашба Гарри Владимирович;
123. Хашба Эдуард Шикурович;
124. Хеция Батал Хухутович;
125. Хинтуба Шалва Шипович;
126. Ходжава Омар Арвелодович;
127. Хочава Беслан Рауфович;
128. Цвижба Мавро Сергеевич;
129. Цицхаладзе Вахтанг Валикович;
130. Цулукия Джамбул Расимович;
131. Чачхалия Резо Потович;
132. Черкезия Амиран Тарасович;
133. Черкезия Валерий Каласович;
134. Чкадуа Тамаз Валикович;
135. Чолокуа Зураб Борисович;
136. Шакая Реваз Индикович;
137. Шанава Эдуард Язбеевич;
138. Шенгелия Темур Алексеевич;
139. Шерозия Реваз Янкович;
140. Шинкуба Руслан Шамильевич;
141. Шоуа Альберт Григорьевич;
142. Юлия Сергей Константинович;
143. Якушкин Валерий Александрович.
Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил медали «За Победу» (посмертно) семьям погибших в Отечественной войне уроженцев Ткуарчала и бойцов 3-го полка Восточного фронта.
При этом, Рауль Хаджимба отметил: «Пусть на земле Абхазии всегда царит мир, чтобы вручались не военные награды, а только награды за достижения в мирной жизни. Мы должны нести память о тех, кто сложил головы за свободу родной земли, и предпринимать все возможные усилия для укрепления государства, за свободу которого они боролись».
За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии медалью «За Победу» награждены:
1. Абелов Аркадий Георгиевич;
2. Агрба Даур Сергеевич;
3. Агухава Леонид Хотиевич;
4. Адлейба Бено Ясонович;
5. Адлейба Джамбул Николаевич;
6. Адлейба Рудольф Алексеевич;
7. Адлейба Сергей Шикурович;
8. Акаба Игорь Тиквович;
9. Аргун Раули Антонович;
10. Аргун Раули Лаврентьевич;
11. Ардбелава Нугзари Шаликович;
12. Аршба Демур Анатольевич;
13. Ашуба Раули Иванович;
14. Аршба Тимур Шаликович;
15. Асландзия Эдуард Карбеевич;
16. Ахсалба Гарик Джумкович;
17. Ахсалба Эдуард Рушниевич;
18. Ашхаруа Заур Дмитриевич;
19. Багаев Эдуард Иванович;
20. Барганджия Мамука Михайлович;
21. Берзения Апта Мыджович;
22. Берзения Ахра Раульевич;
23. Бицоев Нугзар Яковлевич;
24. Блабба Руслан Валериевич;
25. Гварамия Автандил Шаликович;
26. Гвинджилия Руслан Иванович;
27. Гергия Отар Зурабович;
28. Гергая Шакро Кватович;
29. Гогия Зураб Адамурович;
30. Гогия Муртаз Маврикович;
31. Гогия Резо Шварахович;
32. Гогуа Даур Григорьевич;
33. Гогуа Геннадий Акакиевич;
34. Гунба Альберт Викторович;
35. Гуния Иван Сергеевич;
36. Горзолия Чичико Чигицович;
37. Делба Саида Бадровна;
38. Джагмазия Дмитрий Валерьевич;
39. Джагмазия Гули Ладикович;
40. Джинджолия Азнаур Тариелович;
41. Джинджолия Роман Владимирович;
42. Джинджолия Раули Иродович;
43. Джинджолия Рудик Жигвович;
44. Джопуа Амеран Мушниевич (Чирхина);
45. Джопуа Аслан Астамурович;
46. Джопуа Валерий Самсонович;
47. Джопуа Омар Мушниевич;
48. Допуа Джамбул Патович;
49. Еник Дмитрий Викторович;
50. Елерджия Виталий Санатрелович;
51. Есин Владимир Робинзонович;
52. Зантария Вахтанг Шамильевич;
53. Зарандия Гурам Николаевич;
54. Зарандия Джамбул Отариевич;
55. Иашвили Артур Дмитриевич;
56. Какоба Руслан Иродионович;
57. Какубава Тенгиз Квачович;
58. Какулия Рено Сократович;
59. Карба Рамаз Апполонович;
60. Кархалава Геннадий Ясонович;
61. Кархалава Рудик Джотович;
62. Капба Зураб Тайбович;
63. Капба Нурбей Каласович;
64. Капба Руслан Валикович;
65. Квачахия Даур Илларионович;
66. Кварчия Алексей Шаликович;
67. Кварчия Амиран Юрьевич;
68. Квацба Роберт Нодарович;
69. Квацба Гела Нодарович;
70. Квеквескири Геннадий Тарасович;
71. Квеквескири Велоди Шотович;
72. Квеквескири Геннадий Мамиевич;
73. Квеквескири Румен Нуриевич;
74. Квициния Валера Гвадович;
75. Кортава Гиви Борисович;
76. Кортава Нодар Решович;
77. Кубрава Виталий Левантиевич;
78. Кубрава Эмзар Левантиевич;
79. Кулаа Руслан Ингиштерович;
80. Курская Ирина Петровна;
81. Кутелия Тамаз Сергеевич;
82. Кучуберия Юрий Кургович;
83. Лагвилава Вадим Валериевич;
84. Лагвилава Тимур Иванович;
85. Ласурия Олег Рушович;
86. Маландзия Зураб Сардионович;
87.Маргошия Владимир Георгиевич;
88. Матуа Вахтанг Махранович;
89. Матуа Зураб Нуриевич;
90. Матуа Омар Нуриевич;
91. Мерцхулава Гиви Ясонович;
92. Мизитов Игорь Ибрагимович;
93. Миная Беслан Анатольев;
94. Миная Вахтанг Михайлович;
95. Миная Гурам Сергеевич;
96. Миная Руслан Залибеевич;
97. Минджия Валерий Борисович;
98. Нарсия Валерий Георгиевич;
99. Папба Беслан Арвелодович;
100. Пачулия Валерий Георгиевич;
101. Пилия Алик Ермолаевич;
102. Пипия Зураб Чичикович;
103. Псардия Заур Леонтиевич;
104. Самсония Сограт Естатович;
105. Сангулия Вячеслав Шалвович;
106. Скверия Сергей Сандрович;
107. Тачулия Руслан Илларионович;
108. Тортия Владислав Датикович;
109. Торчуа Виталий Чичикович;
110. Убилава Гурам Шотович;
111. Хаджимба Ахра Нодариевич;
112. Хаджимба Руслан Леварсович;
113. Хаджимба Севериан Кучирович;
114. Хаджимба Тамаз Шотович;
115. Харчилава Даур Владимирович;
116. Харчилава Заур Буджгович;
117. Харчилава Заур Шалодиевич;
118. Харчилава Нугзар Шотаевич;
119. Харчилава Сергей Ремович;
120. Хашба Артур Дмитриевич;
121. Хашба Вячеслав Северианович;
122. Хашба Гарри Владимирович;
123. Хашба Эдуард Шикурович;
124. Хеция Батал Хухутович;
125. Хинтуба Шалва Шипович;
126. Ходжава Омар Арвелодович;
127. Хочава Беслан Рауфович;
128. Цвижба Мавро Сергеевич;
129. Цицхаладзе Вахтанг Валикович;
130. Цулукия Джамбул Расимович;
131. Чачхалия Резо Потович;
132. Черкезия Амиран Тарасович;
133. Черкезия Валерий Каласович;
134. Чкадуа Тамаз Валикович;
135. Чолокуа Зураб Борисович;
136. Шакая Реваз Индикович;
137. Шанава Эдуард Язбеевич;
138. Шенгелия Темур Алексеевич;
139. Шерозия Реваз Янкович;
140. Шинкуба Руслан Шамильевич;
141. Шоуа Альберт Григорьевич;
142. Юлия Сергей Константинович;
143. Якушкин Валерий Александрович.
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