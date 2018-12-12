Президент вручил медали «За Победу» семьям погибших в Отечественной войне уроженцев Ткуарчала и бойцов 3-го полка Восточного фронта

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил медали «За Победу» (посмертно) семьям погибших в Отечественной войне уроженцев Ткуарчала и бойцов 3-го полка Восточного фронта.При этом, Рауль Хаджимба отметил: «Пусть на земле Абхазии всегда царит мир, чтобы вручались не военные награды, а только награды за достижения в мирной жизни. Мы должны нести память о тех, кто сложил головы за свободу родной земли, и предпринимать все возможные усилия для укрепления государства, за свободу которого они боролись».За вклад в Победу в Отечественной войне народа Абхазии медалью «За Победу» награждены:1. Абелов Аркадий Георгиевич;2. Агрба Даур Сергеевич;3. Агухава Леонид Хотиевич;4. Адлейба Бено Ясонович;5. Адлейба Джамбул Николаевич;6. Адлейба Рудольф Алексеевич;7. Адлейба Сергей Шикурович;8. Акаба Игорь Тиквович;9. Аргун Раули Антонович;10. Аргун Раули Лаврентьевич;11. Ардбелава Нугзари Шаликович;12. Аршба Демур Анатольевич;13. Ашуба Раули Иванович;14. Аршба Тимур Шаликович;15. Асландзия Эдуард Карбеевич;16. Ахсалба Гарик Джумкович;17. Ахсалба Эдуард Рушниевич;18. Ашхаруа Заур Дмитриевич;19. Багаев Эдуард Иванович;20. Барганджия Мамука Михайлович;21. Берзения Апта Мыджович;22. Берзения Ахра Раульевич;23. Бицоев Нугзар Яковлевич;24. Блабба Руслан Валериевич;25. Гварамия Автандил Шаликович;26. Гвинджилия Руслан Иванович;27. Гергия Отар Зурабович;28. Гергая Шакро Кватович;29. Гогия Зураб Адамурович;30. Гогия Муртаз Маврикович;31. Гогия Резо Шварахович;32. Гогуа Даур Григорьевич;33. Гогуа Геннадий Акакиевич;34. Гунба Альберт Викторович;35. Гуния Иван Сергеевич;36. Горзолия Чичико Чигицович;37. Делба Саида Бадровна;38. Джагмазия Дмитрий Валерьевич;39. Джагмазия Гули Ладикович;40. Джинджолия Азнаур Тариелович;41. Джинджолия Роман Владимирович;42. Джинджолия Раули Иродович;43. Джинджолия Рудик Жигвович;44. Джопуа Амеран Мушниевич (Чирхина);45. Джопуа Аслан Астамурович;46. Джопуа Валерий Самсонович;47. Джопуа Омар Мушниевич;48. Допуа Джамбул Патович;49. Еник Дмитрий Викторович;50. Елерджия Виталий Санатрелович;51. Есин Владимир Робинзонович;52. Зантария Вахтанг Шамильевич;53. Зарандия Гурам Николаевич;54. Зарандия Джамбул Отариевич;55. Иашвили Артур Дмитриевич;56. Какоба Руслан Иродионович;57. Какубава Тенгиз Квачович;58. Какулия Рено Сократович;59. Карба Рамаз Апполонович;60. Кархалава Геннадий Ясонович;61. Кархалава Рудик Джотович;62. Капба Зураб Тайбович;63. Капба Нурбей Каласович;64. Капба Руслан Валикович;65. Квачахия Даур Илларионович;66. Кварчия Алексей Шаликович;67. Кварчия Амиран Юрьевич;68. Квацба Роберт Нодарович;69. Квацба Гела Нодарович;70. Квеквескири Геннадий Тарасович;71. Квеквескири Велоди Шотович;72. Квеквескири Геннадий Мамиевич;73. Квеквескири Румен Нуриевич;74. Квициния Валера Гвадович;75. Кортава Гиви Борисович;76. Кортава Нодар Решович;77. Кубрава Виталий Левантиевич;78. Кубрава Эмзар Левантиевич;79. Кулаа Руслан Ингиштерович;80. Курская Ирина Петровна;81. Кутелия Тамаз Сергеевич;82. Кучуберия Юрий Кургович;83. Лагвилава Вадим Валериевич;84. Лагвилава Тимур Иванович;85. Ласурия Олег Рушович;86. Маландзия Зураб Сардионович;87.Маргошия Владимир Георгиевич;88. Матуа Вахтанг Махранович;89. Матуа Зураб Нуриевич;90. Матуа Омар Нуриевич;91. Мерцхулава Гиви Ясонович;92. Мизитов Игорь Ибрагимович;93. Миная Беслан Анатольев;94. Миная Вахтанг Михайлович;95. Миная Гурам Сергеевич;96. Миная Руслан Залибеевич;97. Минджия Валерий Борисович;98. Нарсия Валерий Георгиевич;99. Папба Беслан Арвелодович;100. Пачулия Валерий Георгиевич;101. Пилия Алик Ермолаевич;102. Пипия Зураб Чичикович;103. Псардия Заур Леонтиевич;104. Самсония Сограт Естатович;105. Сангулия Вячеслав Шалвович;106. Скверия Сергей Сандрович;107. Тачулия Руслан Илларионович;108. Тортия Владислав Датикович;109. Торчуа Виталий Чичикович;110. Убилава Гурам Шотович;111. Хаджимба Ахра Нодариевич;112. Хаджимба Руслан Леварсович;113. Хаджимба Севериан Кучирович;114. Хаджимба Тамаз Шотович;115. Харчилава Даур Владимирович;116. Харчилава Заур Буджгович;117. Харчилава Заур Шалодиевич;118. Харчилава Нугзар Шотаевич;119. Харчилава Сергей Ремович;120. Хашба Артур Дмитриевич;121. Хашба Вячеслав Северианович;122. Хашба Гарри Владимирович;123. Хашба Эдуард Шикурович;124. Хеция Батал Хухутович;125. Хинтуба Шалва Шипович;126. Ходжава Омар Арвелодович;127. Хочава Беслан Рауфович;128. Цвижба Мавро Сергеевич;129. Цицхаладзе Вахтанг Валикович;130. Цулукия Джамбул Расимович;131. Чачхалия Резо Потович;132. Черкезия Амиран Тарасович;133. Черкезия Валерий Каласович;134. Чкадуа Тамаз Валикович;135. Чолокуа Зураб Борисович;136. Шакая Реваз Индикович;137. Шанава Эдуард Язбеевич;138. Шенгелия Темур Алексеевич;139. Шерозия Реваз Янкович;140. Шинкуба Руслан Шамильевич;141. Шоуа Альберт Григорьевич;142. Юлия Сергей Константинович;143. Якушкин Валерий Александрович.