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Президент вручил государственные награды выдающимся деятелям страны
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15:07, 27 Декабря 2018
«Каждый из вас добился выдающихся результатов в различных сферах деятельности», – Рауль Хаджимба.
Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил государственные награды выдающимся деятелям страны.
Поздравляя награжденных, Рауль Хаджимба подчеркнул: «Искренне рад приветствовать вас, ярких и талантливых профессионалов своего дела! Каждый из вас добился выдающихся результатов в различных сферах деятельности. Это – оборона, здравоохранение, культура, наука, образование, сельское хозяйство, экология, спорт и другие. Ваш труд и ваши достижения стали важным вкладом в развитие Абхазии. Ваша жизнь – это убедительный пример беззаветного служения и преданности своей профессии во благо Родины. Это – непростой путь, пройти который удается тем, кто не боится упорного труда и готов к высокой ответственности. Особенно важно, что вы становитесь ориентиром для молодого поколения, вдохновляете других своей увлеченностью, поиском нового и постоянным совершенствованием. Позвольте выразить вам благодарность за столь ответственное и неравнодушное отношение к своему делу и к своей Родине, и, конечно, пожелать крепкого здоровья, благополучия и новых побед!»
Орден «Ахьдз-Апша» II степени на церемонии был вручен:
– Зантария Владимиру Константиновичу «за большой вклад в развитие общественно-политической жизни и заслуги в творческой деятельности».
Орден «Ахьдз-Апша» III степени вручен:
– Абхазава Беслану Нуриевичу «за вклад в пропаганду и развитие конного спорта в Республике Абхазия»;
– Ашуба Ахре Нодариевичу «за вклад в пропаганду и развитие конного спорта в Республике Абхазия»;
– Багаевой Марине Гавриловне, специалисту Гагрского отдела образования «за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения».
– Багателия Борису Калодиевичу «за вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Абхазия»;
– Губаз Анне Алексеевне, фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта с. Звандрипш Гудаутского района «за многолетнюю, добросовестную работу в области здравоохранения»;
– Дбар Беслану Андреевичу «за вклад в укрепление связей с соотечественниками и заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения»;
– Жиба Роберту Шотовичу, педагогу Детской хореографической студии «Яйрума» «за вклад в развитие музыкального искусства и воспитание подрастающего поколения»;
– Кварчия Нури Еремеевичу, заслуженному работнику культуры «за вклад в популяризацию народного творчества и музыкального фольклора, а также в развитие культурных связей Республики Абхазия с Северным Кавказом»;
– Малия Людмиле Владимировне, директору Государственного учреждения «Историко-мемориальный музей Н.А. Лакоба» «за многолетнюю плодотворную работу в области культуры, популяризацию и сохранение исторического наследия»;
– Папаскири Алексею Лумановичу, профессору Абхазского государственного университета «за заслуги в педагогической и научной деятельности, вклад в подготовку высококвалифицированных кадров»;
– Тарба Федору Тамеловичу «за многолетний, плодотворный труд, а также большой вклад в создание питомника НИИ сельского хозяйства»;
– Цугба Вахтангу Закановичу, кавалеру ордена Леона «за заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., безупречную, многолетнюю службу в рядах Вооруженных Сил Республики Абхазия»;
– Цугба Игорю Тычковичу, директору Аацинской средней школы им. А.Ш. Цугба «за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения»;
– Представителям семьи Чамагуа Хараза Хаджаратовича «за заслуги Чамагуа Хараза Хаджаратовича в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения (посмертно)»;
– Экба Январби Алиевичу, академику «за большой вклад в развитие экологии как науки, а также воспитание высококвалифицированных ученых».
Со своей стороны, кавалеры ордена «Ахьдз-Апша» поблагодарили Президента за оказанную честь.
При этом советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария отметил: «Здесь сегодня собрались люди, у которых есть большие достижения. Я горд, что нахожусь среди вас, тех, кто отдал столько сил ради свободы и независимости нашего государства, которые проделали большую работу в развитии спорта, медицины, науки, истории и образования. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю творческих успехов и здоровья!»
Сухум. 27 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба вручил государственные награды выдающимся деятелям страны.
Поздравляя награжденных, Рауль Хаджимба подчеркнул: «Искренне рад приветствовать вас, ярких и талантливых профессионалов своего дела! Каждый из вас добился выдающихся результатов в различных сферах деятельности. Это – оборона, здравоохранение, культура, наука, образование, сельское хозяйство, экология, спорт и другие. Ваш труд и ваши достижения стали важным вкладом в развитие Абхазии. Ваша жизнь – это убедительный пример беззаветного служения и преданности своей профессии во благо Родины. Это – непростой путь, пройти который удается тем, кто не боится упорного труда и готов к высокой ответственности. Особенно важно, что вы становитесь ориентиром для молодого поколения, вдохновляете других своей увлеченностью, поиском нового и постоянным совершенствованием. Позвольте выразить вам благодарность за столь ответственное и неравнодушное отношение к своему делу и к своей Родине, и, конечно, пожелать крепкого здоровья, благополучия и новых побед!»
Орден «Ахьдз-Апша» II степени на церемонии был вручен:
– Зантария Владимиру Константиновичу «за большой вклад в развитие общественно-политической жизни и заслуги в творческой деятельности».
Орден «Ахьдз-Апша» III степени вручен:
– Абхазава Беслану Нуриевичу «за вклад в пропаганду и развитие конного спорта в Республике Абхазия»;
– Ашуба Ахре Нодариевичу «за вклад в пропаганду и развитие конного спорта в Республике Абхазия»;
– Багаевой Марине Гавриловне, специалисту Гагрского отдела образования «за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения».
– Багателия Борису Калодиевичу «за вклад в развитие физической культуры и спорта Республики Абхазия»;
– Губаз Анне Алексеевне, фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта с. Звандрипш Гудаутского района «за многолетнюю, добросовестную работу в области здравоохранения»;
– Дбар Беслану Андреевичу «за вклад в укрепление связей с соотечественниками и заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения»;
– Жиба Роберту Шотовичу, педагогу Детской хореографической студии «Яйрума» «за вклад в развитие музыкального искусства и воспитание подрастающего поколения»;
– Кварчия Нури Еремеевичу, заслуженному работнику культуры «за вклад в популяризацию народного творчества и музыкального фольклора, а также в развитие культурных связей Республики Абхазия с Северным Кавказом»;
– Малия Людмиле Владимировне, директору Государственного учреждения «Историко-мемориальный музей Н.А. Лакоба» «за многолетнюю плодотворную работу в области культуры, популяризацию и сохранение исторического наследия»;
– Папаскири Алексею Лумановичу, профессору Абхазского государственного университета «за заслуги в педагогической и научной деятельности, вклад в подготовку высококвалифицированных кадров»;
– Тарба Федору Тамеловичу «за многолетний, плодотворный труд, а также большой вклад в создание питомника НИИ сельского хозяйства»;
– Цугба Вахтангу Закановичу, кавалеру ордена Леона «за заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., безупречную, многолетнюю службу в рядах Вооруженных Сил Республики Абхазия»;
– Цугба Игорю Тычковичу, директору Аацинской средней школы им. А.Ш. Цугба «за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения»;
– Представителям семьи Чамагуа Хараза Хаджаратовича «за заслуги Чамагуа Хараза Хаджаратовича в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения (посмертно)»;
– Экба Январби Алиевичу, академику «за большой вклад в развитие экологии как науки, а также воспитание высококвалифицированных ученых».
Со своей стороны, кавалеры ордена «Ахьдз-Апша» поблагодарили Президента за оказанную честь.
При этом советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария отметил: «Здесь сегодня собрались люди, у которых есть большие достижения. Я горд, что нахожусь среди вас, тех, кто отдал столько сил ради свободы и независимости нашего государства, которые проделали большую работу в развитии спорта, медицины, науки, истории и образования. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю творческих успехов и здоровья!»
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