Президент Республики Сальвадор: надеемся, что связи с Абхазией получат продолжение

В Каракасе прошла встреча Рауля Хаджимба с Санчесом Сереном.



Сухум. 11 января. Апсныпресс. В ходе визита в Боливарианскую Республику Венесуэла Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с Президентом Республики Сальвадор Санчесом Сереном. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.



Рауль Хаджимба отметил, что встреча с Главой государства Сальвадор имеет важное значение.



«Абхазия поддерживает связи с друзьями в различных регионах мира. Мы будем рады, если наряду с Венесуэлой и Никарагуа у нас будут добрые отношения и с Республикой Сальвадор», - подчеркнул Президент Абхазии.



Со своей стороны Президент Сальвадора отметил: «Мы также, как и вы, боролись за свою свободу и добились ее. Я рад приветствовать делегацию Республики Абхазия. Это наша первая встреча, ознакомительная. Надеемся, что наши связи получат продолжение».



В завершении встречи Рауль Хаджимба преподнес в подарок Санчесу Серену юбилейную монету Национального Банка Абхазии, выпущенную в честь 25-летия Победы и Независимости Республики Абхазия. Президент Сальвадора отметил символичность такого подарка, поскольку День независимости является важным государственным праздником Республики Сальвадор.



Рауль Хаджимба также пригласил Президента Сальвадора посетить Республику Абхазия.



Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба по приглашению Николаса Мадуро находится с визитом в Боливарианской Республике Венесуэла.