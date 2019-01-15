Президент поручил проверить расходование средств на приобретение лекарственных препаратов медицинскими учреждениями страны

Президент Абхазии провел рабочее совещание по вопросам здравоохранения.



Сухум. 21 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на совещании обсудил проблемы здравоохранения с премьер-министром Валерием Бганба, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, министром финансов Джансухом Нанба, генеральным прокурором Зурабом Ачба, министром внутренних дел Гарри Аршба, главными врачами республиканских больниц. Об этом Апсныпресс сообщила пресс-секретарь Президента Наала Авидзба.



Глава государства отметил большое число нареканий со стороны граждан в адрес медицинских учреждений. «Многие представители медицинской сферы других стран отзываются о наших медиках, как о специалистах высокого уровня. Но нельзя отрицать, что есть и свои недостатки, и проблемы. Я слышу много нареканий за последнее время. Нами предпринимаются меры для решения задач, связанных с лекарственными препаратами, расходными материалами. Почему наши люди, обращающиеся в больницы, должны их приобретать по рецептам, выписанным врачами в тех же аптеках, которые вы сами организовали?» - сказал на совещании Президент.



Рауль Хаджимба поручил министру здравоохранения сделать все необходимое для разрешения этой ситуации. Президент также поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел осуществить проверку расходования средств на приобретение лекарственных препаратов медицинскими учреждениями страны. «Все лекарственные препараты, которые мы получаем, полностью должны попадать в больницы. Должна быть работа по контролю за использованием средств, направленных на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, того, каким образом была организована эта работа и как они были распределены», - подчеркнул Президент.



Президент также поручил Кабинету Министров обеспечить разработку и утверждение подзаконных актов, необходимых для реализации Закона о здравоохранении.