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Президент поручил проверить расходование средств на приобретение лекарственных препаратов медицинскими учреждениями страны
15:48, 21 Января 2019
Президент Абхазии провел рабочее совещание по вопросам здравоохранения.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на совещании обсудил проблемы здравоохранения с премьер-министром Валерием Бганба, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, министром финансов Джансухом Нанба, генеральным прокурором Зурабом Ачба, министром внутренних дел Гарри Аршба, главными врачами республиканских больниц. Об этом Апсныпресс сообщила пресс-секретарь Президента Наала Авидзба.
Глава государства отметил большое число нареканий со стороны граждан в адрес медицинских учреждений. «Многие представители медицинской сферы других стран отзываются о наших медиках, как о специалистах высокого уровня. Но нельзя отрицать, что есть и свои недостатки, и проблемы. Я слышу много нареканий за последнее время. Нами предпринимаются меры для решения задач, связанных с лекарственными препаратами, расходными материалами. Почему наши люди, обращающиеся в больницы, должны их приобретать по рецептам, выписанным врачами в тех же аптеках, которые вы сами организовали?» - сказал на совещании Президент.
Рауль Хаджимба поручил министру здравоохранения сделать все необходимое для разрешения этой ситуации. Президент также поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел осуществить проверку расходования средств на приобретение лекарственных препаратов медицинскими учреждениями страны. «Все лекарственные препараты, которые мы получаем, полностью должны попадать в больницы. Должна быть работа по контролю за использованием средств, направленных на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, того, каким образом была организована эта работа и как они были распределены», - подчеркнул Президент.
Президент также поручил Кабинету Министров обеспечить разработку и утверждение подзаконных актов, необходимых для реализации Закона о здравоохранении.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба на совещании обсудил проблемы здравоохранения с премьер-министром Валерием Бганба, министром здравоохранения Тамазом Цахнакия, министром финансов Джансухом Нанба, генеральным прокурором Зурабом Ачба, министром внутренних дел Гарри Аршба, главными врачами республиканских больниц. Об этом Апсныпресс сообщила пресс-секретарь Президента Наала Авидзба.
Глава государства отметил большое число нареканий со стороны граждан в адрес медицинских учреждений. «Многие представители медицинской сферы других стран отзываются о наших медиках, как о специалистах высокого уровня. Но нельзя отрицать, что есть и свои недостатки, и проблемы. Я слышу много нареканий за последнее время. Нами предпринимаются меры для решения задач, связанных с лекарственными препаратами, расходными материалами. Почему наши люди, обращающиеся в больницы, должны их приобретать по рецептам, выписанным врачами в тех же аптеках, которые вы сами организовали?» - сказал на совещании Президент.
Рауль Хаджимба поручил министру здравоохранения сделать все необходимое для разрешения этой ситуации. Президент также поручил Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел осуществить проверку расходования средств на приобретение лекарственных препаратов медицинскими учреждениями страны. «Все лекарственные препараты, которые мы получаем, полностью должны попадать в больницы. Должна быть работа по контролю за использованием средств, направленных на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов, того, каким образом была организована эта работа и как они были распределены», - подчеркнул Президент.
Президент также поручил Кабинету Министров обеспечить разработку и утверждение подзаконных актов, необходимых для реализации Закона о здравоохранении.
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