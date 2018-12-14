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Президент Абхазии совершит рабочую поездку в Российскую Федерацию
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10:56, 21 Декабря 2018
Глава государства проведет ряд рабочих встреч в Москве.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба совершит рабочую поездку в Российскую Федерацию.
Как отмечается в сообщении, Глава государства проведет ряд рабочих встреч в Москве, а также по приглашению руководства Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко посетит праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Музыкального театра. В торжественном мероприятии принимает участие Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хибла Герзмава.
Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба совершит рабочую поездку в Российскую Федерацию.
Как отмечается в сообщении, Глава государства проведет ряд рабочих встреч в Москве, а также по приглашению руководства Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко посетит праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Музыкального театра. В торжественном мероприятии принимает участие Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» первой степени Хибла Герзмава.
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