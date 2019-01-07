12:28, 11 Января 2019 5
12:12, 11 Января 2019 35
11:39, 11 Января 2019 61
11:26, 11 Января 2019 70
17:02, 10 Января 2019 283
16:30, 10 Января 2019 402
16:24, 10 Января 2019 429
10:00, 10 Января 2019 370
15:08, 9 Января 2019 399
14:13, 9 Января 2019 448
11:14, 9 Января 2019 526
14:00, 8 Января 2019 764
17:18, 7 Января 2019 933
20:00, 6 Января 2019 615
09:00, 5 Января 2019 758
23:45, 31 Декабря 2018 1114
16:20, 31 Декабря 2018 724
12:08, 31 Декабря 2018 1001
18:31, 29 Декабря 2018 667
14:35, 29 Декабря 2018 635
13:06, 29 Декабря 2018 1222
12:52, 29 Декабря 2018 676
12:20, 29 Декабря 2018 844
11:07, 29 Декабря 2018 1047
17:27, 28 Декабря 2018 1283
Популярное
05.01.2019 758
09.01.2019 450
09.01.2019 401
10.01.2019 370
Президент Абхазии принял участие в церемонии инаугурации Президента Венесуэлы
61
11:39, 11 Января 2019
По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба находится с визитом в Боливарианской Республике Венесуэла.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
Инаугурацию Николаса Мадуро также посетили Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, делегация Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым, Президент Никарагуа Даниэль Ортега, Председатель Госсовета и Совета Министров Кубы Мигель Диас-Канель, Президент Боливии Эво Моралес, Президент Сальвадора Санчес Серен, Вице-президент Турции Фуат Октай. В торжественной церемонии вступления в должность Президента Венесуэлы приняли участие более 90 иностранных делегаций.
По завершении торжественной церемонии присяги и вступления в должность Президента Венесуэлы состоялся Военный парад.
По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба находится с визитом в Боливарианской Республике Венесуэла.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
Инаугурацию Николаса Мадуро также посетили Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, делегация Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Совета Федерации Ильясом Умахановым, Президент Никарагуа Даниэль Ортега, Председатель Госсовета и Совета Министров Кубы Мигель Диас-Канель, Президент Боливии Эво Моралес, Президент Сальвадора Санчес Серен, Вице-президент Турции Фуат Октай. В торжественной церемонии вступления в должность Президента Венесуэлы приняли участие более 90 иностранных делегаций.
По завершении торжественной церемонии присяги и вступления в должность Президента Венесуэлы состоялся Военный парад.
По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба находится с визитом в Боливарианской Республике Венесуэла.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.