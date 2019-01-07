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Президент Абхазии прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла

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16:30, 10 Января 2019
Президент Абхазии прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла
В аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула.

Сухум. 10 января. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

В аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула.

Президент Абхазии оставил запись в Книге почетных гостей и ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ, прибывших на официальную церемонию встречи в аэропорту.

В частности, Рауль Хаджимба отметил: «У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла. Рассчитываю на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности».

По приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба прибыл с визитом в Боливарианскую Республику Венесуэла для участия в церемонии инаугурации Президента Венесуэлы.

Кроме того, в ходе визита состоятся переговоры Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро, на которых главы государств обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

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