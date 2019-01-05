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Президент Абхазии посетит Боливарианскую Республику Венесуэла с рабочим визитом

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09:50, 8 Января 2019
Президент Абхазии посетит Боливарианскую Республику Венесуэла с рабочим визитом
Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации Президента Боливарианской Республики Венесуэла. 

Сухум. 8 января. Апсныпресс. 10-11 января Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетит Боливарианскую Республику Венесуэла с рабочим визитом.

Как отмечается в сообщении, по приглашению Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации Президента Боливарианской Республики Венесуэла. 

Кроме того, в рамках рабочего визита состоятся переговоры Рауля Хаджимба и Николаса Мадуро, на которых главы государств обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

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