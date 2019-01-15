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Пресс-служба Кабмина: Кабинетом Министров было принято решение о продлении сроков действия лицензий на проведение разведки и добычи углеводородов
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12:50, 22 Января 2019
В связи с активным обсуждением в обществе вопросов проведения геологоразведочных работ углеводородного сырья на территории Абхазии Управление пресс-службы и информации Кабмина РА сделало заявление.
Сухум. 22 января. Апсныпресс. В Управлении пресс-службы и информации Кабинета Министров РА прокомментировали тему проведения геологоразведочных работ углеводородного сырья на территории Республики Абхазия.
В сообщении, в частности, говорится:
«Соглашения в сфере геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия подписаны Кабинетом Министров Республики Абхазия в 2009 и 2013 годах.
Руководствуясь положениями данных соглашений, и в строгом соответствии с законодательством Республики Абхазия, Кабинетом Министров РА определены лицензионные условия недропользования и дано согласие на выдачу лицензий на геологическую разведку и добычу углеводородного сырья.
Договоры недропользования содержат требования по рациональному использованию и охране недр, охране окружающей среды и безопасному ведению работ, в том числе, по проведению технического и экологического аудита состояния пробуренных ранее скважин, по завершении которого предусмотрено представление Правительству РА заключения с рекомендациями по восстановлению, консервации либо ликвидации скважин с последующим проведением необходимых работ за собственный счёт.
Лицензионные условия недропользователями не нарушались, обязательства выполняются в полном объеме.
Учитывая то, что Правительство РА не располагает необходимой геологической информацией, позволяющей объективно оценивать степень эффективности проектов, связанных с возможной разведкой и добычей углеводородного сырья, компании, получившие право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Республики Абхазия, несут риски потери вложенных средств, а статус частично признанной страны создает высокую вероятность применения к компаниям экономических и иных санкций со стороны отдельных государств.
При этом успешная реализация проектов может стать значительным фактором социально-экономического развития республики.
По инициативе группы депутатов Народного Собрания – Парламента РА в 2015 году была создана Комиссия по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории республики с рекомендацией Кабинету Министров РА о приостановлении действия лицензий на добычу углеводородного сырья до окончания работы Комиссии.
Однако решение о приостановлении действия лицензий на добычу углеводородного сырья не было принято, в связи с тем, что лицензии, выданные недропользователям, являются совмещенными и предусматривают несколько видов пользования недрами, а именно: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.
В ходе реализации проектов лицензионные условия недропользователями не нарушались, обязательства выполнялись в полном объеме.
Законодательством РА о недропользовании определены условия прекращения, приостановления или ограничение права пользования недрами. Досрочное ограничение действия лицензии при отсутствии оснований со стороны Правительства являлось бы односторонним отказом от исполнения обязательств, принятых на себя.
Таким образом, руководствуясь законодательством и международными обязательствами РА, отсутствием заключения комиссии Парламента – Народного Собрания РА о несоответствии законодательству РА документов, регламентирующих право на проведение геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на территории РА, отсутствием нарушений лицензионных обязательств со стороны недропользователей, а также в связи с прекращением полномочий Парламента – Народного Собрания РА 5 созыва Кабинетом Министров было принято решение о продлении сроков действия лицензий на проведение геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на территории Республики Абхазия».
Сухум. 22 января. Апсныпресс. В Управлении пресс-службы и информации Кабинета Министров РА прокомментировали тему проведения геологоразведочных работ углеводородного сырья на территории Республики Абхазия.
В сообщении, в частности, говорится:
«Соглашения в сфере геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия подписаны Кабинетом Министров Республики Абхазия в 2009 и 2013 годах.
Руководствуясь положениями данных соглашений, и в строгом соответствии с законодательством Республики Абхазия, Кабинетом Министров РА определены лицензионные условия недропользования и дано согласие на выдачу лицензий на геологическую разведку и добычу углеводородного сырья.
Договоры недропользования содержат требования по рациональному использованию и охране недр, охране окружающей среды и безопасному ведению работ, в том числе, по проведению технического и экологического аудита состояния пробуренных ранее скважин, по завершении которого предусмотрено представление Правительству РА заключения с рекомендациями по восстановлению, консервации либо ликвидации скважин с последующим проведением необходимых работ за собственный счёт.
Лицензионные условия недропользователями не нарушались, обязательства выполняются в полном объеме.
Учитывая то, что Правительство РА не располагает необходимой геологической информацией, позволяющей объективно оценивать степень эффективности проектов, связанных с возможной разведкой и добычей углеводородного сырья, компании, получившие право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Республики Абхазия, несут риски потери вложенных средств, а статус частично признанной страны создает высокую вероятность применения к компаниям экономических и иных санкций со стороны отдельных государств.
При этом успешная реализация проектов может стать значительным фактором социально-экономического развития республики.
По инициативе группы депутатов Народного Собрания – Парламента РА в 2015 году была создана Комиссия по изучению вопроса об экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории республики с рекомендацией Кабинету Министров РА о приостановлении действия лицензий на добычу углеводородного сырья до окончания работы Комиссии.
Однако решение о приостановлении действия лицензий на добычу углеводородного сырья не было принято, в связи с тем, что лицензии, выданные недропользователям, являются совмещенными и предусматривают несколько видов пользования недрами, а именно: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья.
В ходе реализации проектов лицензионные условия недропользователями не нарушались, обязательства выполнялись в полном объеме.
Законодательством РА о недропользовании определены условия прекращения, приостановления или ограничение права пользования недрами. Досрочное ограничение действия лицензии при отсутствии оснований со стороны Правительства являлось бы односторонним отказом от исполнения обязательств, принятых на себя.
Таким образом, руководствуясь законодательством и международными обязательствами РА, отсутствием заключения комиссии Парламента – Народного Собрания РА о несоответствии законодательству РА документов, регламентирующих право на проведение геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на территории РА, отсутствием нарушений лицензионных обязательств со стороны недропользователей, а также в связи с прекращением полномочий Парламента – Народного Собрания РА 5 созыва Кабинетом Министров было принято решение о продлении сроков действия лицензий на проведение геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на территории Республики Абхазия».
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