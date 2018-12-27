11:07, 29 Декабря 2018 143
17:27, 28 Декабря 2018 576
17:13, 28 Декабря 2018 305
17:09, 28 Декабря 2018 311
16:58, 28 Декабря 2018 240
16:23, 28 Декабря 2018 206
15:31, 28 Декабря 2018 362
15:19, 28 Декабря 2018 248
15:02, 28 Декабря 2018 223
14:59, 28 Декабря 2018 251
15:07, 27 Декабря 2018 784
14:12, 27 Декабря 2018 350
13:11, 27 Декабря 2018 533
19:00, 26 Декабря 2018 506
15:52, 26 Декабря 2018 780
13:13, 26 Декабря 2018 368
12:24, 26 Декабря 2018 434
10:57, 26 Декабря 2018 522
16:47, 25 Декабря 2018 455
16:31, 25 Декабря 2018 675
16:18, 25 Декабря 2018 543
16:00, 25 Декабря 2018 374
15:46, 25 Декабря 2018 593
15:19, 25 Декабря 2018 528
Популярное
25.12.2018 719
25.12.2018 675
24.12.2018 637
24.12.2018 587
28.12.2018 580
Послы доброй воли Абхазии исполнили новогодние мечты детей из многодетных семей
72
11:07, 29 Декабря 2018
Предновогодняя акция прошла в различных районах Абхазии.
Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Участники благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» провели предновогоднюю благотворительную акцию в различных районах Абхазии. Многодетные семьи получили в подарок обогревательные приборы, пледы, вещи и сладкие подарки. Кроме того, Послы доброй воли исполнили желание каждого ребенка.
Исполнительный директор Фонда «Послов доброй воли Абхазии» Даур Барганджия рассказал: «Дети присылали нам письма о том, какие подарки хотели бы получить. К примеру, Инар Инапшба из села Члоу получил в подарок долгожданную радиоуправляемую машину, о которой так давно мечтал. Мы с группой Послов доброй воли объездили села и города различных районов. Получилось очень трогательное общение с детишками».
По мнению врача Республиканской больницы, члена Европейского общества кардиологов Илоны Ардзинба, такие акции позволяют детям верить в добро и чудеса. «Мы должны заботиться о детях. Особенно перед Новым годом они ждут, что кто-то исполнит их желания. Мы должны помогать родителям, у которых пока нет такой возможности. Наше движение обязательно продолжит мероприятия по поддержке многодетных семей Абхазии», - сказала Ардзинба.
При этом, Илона Ардзинба отметила, что в ближайшее время движение Послов также займется разработкой специального цифрового пособия по «Апсуара». В данное время начинаются консультации со специалистами в этой области.
Сухум. 29 декабря. Апсныпресс. Участники благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» провели предновогоднюю благотворительную акцию в различных районах Абхазии. Многодетные семьи получили в подарок обогревательные приборы, пледы, вещи и сладкие подарки. Кроме того, Послы доброй воли исполнили желание каждого ребенка.
Исполнительный директор Фонда «Послов доброй воли Абхазии» Даур Барганджия рассказал: «Дети присылали нам письма о том, какие подарки хотели бы получить. К примеру, Инар Инапшба из села Члоу получил в подарок долгожданную радиоуправляемую машину, о которой так давно мечтал. Мы с группой Послов доброй воли объездили села и города различных районов. Получилось очень трогательное общение с детишками».
По мнению врача Республиканской больницы, члена Европейского общества кардиологов Илоны Ардзинба, такие акции позволяют детям верить в добро и чудеса. «Мы должны заботиться о детях. Особенно перед Новым годом они ждут, что кто-то исполнит их желания. Мы должны помогать родителям, у которых пока нет такой возможности. Наше движение обязательно продолжит мероприятия по поддержке многодетных семей Абхазии», - сказала Ардзинба.
При этом, Илона Ардзинба отметила, что в ближайшее время движение Послов также займется разработкой специального цифрового пособия по «Апсуара». В данное время начинаются консультации со специалистами в этой области.
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.