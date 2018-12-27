Послы доброй воли Абхазии исполнили новогодние мечты детей из многодетных семей

Участники благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии» провели предновогоднюю благотворительную акцию в различных районах Абхазии. Многодетные семьи получили в подарок обогревательные приборы, пледы, вещи и сладкие подарки. Кроме того, Послы доброй воли исполнили желание каждого ребенка.Исполнительный директор Фонда «Послов доброй воли Абхазии» Даур Барганджия рассказал: «Дети присылали нам письма о том, какие подарки хотели бы получить. К примеру, Инар Инапшба из села Члоу получил в подарок долгожданную радиоуправляемую машину, о которой так давно мечтал. Мы с группой Послов доброй воли объездили села и города различных районов. Получилось очень трогательное общение с детишками».По мнению врача Республиканской больницы, члена Европейского общества кардиологов Илоны Ардзинба, такие акции позволяют детям верить в добро и чудеса. «Мы должны заботиться о детях. Особенно перед Новым годом они ждут, что кто-то исполнит их желания. Мы должны помогать родителям, у которых пока нет такой возможности. Наше движение обязательно продолжит мероприятия по поддержке многодетных семей Абхазии», - сказала Ардзинба.При этом, Илона Ардзинба отметила, что в ближайшее время движение Послов также займется разработкой специального цифрового пособия по «Апсуара». В данное время начинаются консультации со специалистами в этой области.