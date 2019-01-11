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Пора добрых дел: маленькой Виктории Гобечия нужна срочная помощь неравнодушных людей
68
13:36, 18 Января 2019
Открыт сбор средств для оплаты современного «растущего» имплантата для Виктории.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. В Фонд «Ашана» с мольбой о помощи обратились родители четырехлетней Виктории Гобечия. У Виктории ушиб головного мозга тяжелой степени.
Виктория, как и все дети, росла и развивалась, играла, радовалась каждому новому дню. Но один неверный шаг изменил жизнь крохи и ее семьи. Летом Виктория играла во дворе с домашними питомцами. Все члены семьи, будучи дома, были уверены, что девочка находится под присмотром, но занятые взрослые не заметили, как с открытых задних ворот девочка пошла к железной дороге… Последующее событие было страшным. В тот момент, когда Вика находилась на рельсах, проезжал поезд и, по предположению родителей, Вику отбросило от вибрации, исходящей от поезда. Упав, малышка сильно ударилась головой, что стало причиной ушиба головного мозга.
Девочку без сознания и в тяжёлом состоянии повезли в Гагрскую больницу, но, учитывая сложность повреждения черепа, девочка была перевезена в Республиканскую больницу, где была проведена экстренная операция. Жизнь малышки была спасена!
Послеоперационный период у девочки проходил тяжело, долгое время не спадала температура тела, но спустя время, Вика была выписана для продолжения лечения.
Сейчас у четырёхлетней Виктории наблюдается отсутствие костной части черепа, а это значит, что участок головного мозга не защищен от внешних воздействий.
Дефект кости черепа может повлечь за собой следующие симптомы: выраженная деформация черепа, невыносимая головная боль, выпячивание головного мозга в отверстие черепа — происходит при сильном напряжении, чихании, кашле. У Виктории уже наблюдается ухудшение памяти, головокружение, отсутствие концентрации внимания и признаки эпилепсии.
После выписки из Республиканской больницы, Вику отвезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. После проведенных обследований нейрохирургом, было дано заключение: краниопластика дефекта черепа – индивидуальным имплантатом CustomBone.
Имплантат CustomBone является точной копией человеческой кости по минеральному составу. Со временем он заполняется клетками костной ткани, в результате чего происходит естественный рост и восстановление недостающей части черепа.
Имплантат изготавливают для Виктории индивидуально, строго по размерам дефекта – на основе 3D-изображений, полученных с помощью компьютерной томографии. Такой имплантат – настоящее спасение для
Виктории!
В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии уже ждут Викторию на операцию. Нейрохирург института, А. В. Марашинцев проведет операцию совершенно бесплатно! Но имплантат необходимо приобрести родителям.
Стоимость такого имплантата – 950 000 рублей.
Часть суммы родители уже собрали.
Часть суммы, в размере 300 000 рублей, выплатит Министерство Здравоохранения РА.
Оставшуюся сумму, в размере 300 000 рублей, необходимо собрать в кратчайший срок, так как счёт идет на дни. Фонд «Ашана» обращается к гражданам Абхазии помочь собрать необходимую сумму на проведение операции по установлению имплантата. Благодаря этой операции, у Вики появится шанс на здоровое будущее.
Давайте поддержим Вику и ее родных, чтобы современная технология помогла уберечь ее от тяжелой инвалидности. Спасем жизнь вместе!
Способы помощи вы сможете найти на сайте www.ashanakbf.com, либо узнать о них по тел. фонда: + 7 (940) 773 50 50; +7 (940) 921 03 03.
Сухум. 18 января. Апсныпресс. В Фонд «Ашана» с мольбой о помощи обратились родители четырехлетней Виктории Гобечия. У Виктории ушиб головного мозга тяжелой степени.
Виктория, как и все дети, росла и развивалась, играла, радовалась каждому новому дню. Но один неверный шаг изменил жизнь крохи и ее семьи. Летом Виктория играла во дворе с домашними питомцами. Все члены семьи, будучи дома, были уверены, что девочка находится под присмотром, но занятые взрослые не заметили, как с открытых задних ворот девочка пошла к железной дороге… Последующее событие было страшным. В тот момент, когда Вика находилась на рельсах, проезжал поезд и, по предположению родителей, Вику отбросило от вибрации, исходящей от поезда. Упав, малышка сильно ударилась головой, что стало причиной ушиба головного мозга.
Девочку без сознания и в тяжёлом состоянии повезли в Гагрскую больницу, но, учитывая сложность повреждения черепа, девочка была перевезена в Республиканскую больницу, где была проведена экстренная операция. Жизнь малышки была спасена!
Послеоперационный период у девочки проходил тяжело, долгое время не спадала температура тела, но спустя время, Вика была выписана для продолжения лечения.
Сейчас у четырёхлетней Виктории наблюдается отсутствие костной части черепа, а это значит, что участок головного мозга не защищен от внешних воздействий.
Дефект кости черепа может повлечь за собой следующие симптомы: выраженная деформация черепа, невыносимая головная боль, выпячивание головного мозга в отверстие черепа — происходит при сильном напряжении, чихании, кашле. У Виктории уже наблюдается ухудшение памяти, головокружение, отсутствие концентрации внимания и признаки эпилепсии.
После выписки из Республиканской больницы, Вику отвезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. После проведенных обследований нейрохирургом, было дано заключение: краниопластика дефекта черепа – индивидуальным имплантатом CustomBone.
Имплантат CustomBone является точной копией человеческой кости по минеральному составу. Со временем он заполняется клетками костной ткани, в результате чего происходит естественный рост и восстановление недостающей части черепа.
Имплантат изготавливают для Виктории индивидуально, строго по размерам дефекта – на основе 3D-изображений, полученных с помощью компьютерной томографии. Такой имплантат – настоящее спасение для
Виктории!
В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии уже ждут Викторию на операцию. Нейрохирург института, А. В. Марашинцев проведет операцию совершенно бесплатно! Но имплантат необходимо приобрести родителям.
Стоимость такого имплантата – 950 000 рублей.
Часть суммы родители уже собрали.
Часть суммы, в размере 300 000 рублей, выплатит Министерство Здравоохранения РА.
Оставшуюся сумму, в размере 300 000 рублей, необходимо собрать в кратчайший срок, так как счёт идет на дни. Фонд «Ашана» обращается к гражданам Абхазии помочь собрать необходимую сумму на проведение операции по установлению имплантата. Благодаря этой операции, у Вики появится шанс на здоровое будущее.
Давайте поддержим Вику и ее родных, чтобы современная технология помогла уберечь ее от тяжелой инвалидности. Спасем жизнь вместе!
Способы помощи вы сможете найти на сайте www.ashanakbf.com, либо узнать о них по тел. фонда: + 7 (940) 773 50 50; +7 (940) 921 03 03.
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