Полномочия по выдаче паспортов сохраняются за МВД

В соответствующие законодательные акты Абхазии внесены изменения.



Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания – Парламента РА были внесены изменения в некоторые законодательные акты Абхазии.



Представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба пояснил суть поправок: «Предусматривается внесение изменений в Закон «О правовом положении иностранных граждан», а также в Закон «О порядке въезда и выезда в РА». В принятых ранее законах предусмотрено, что вопросы, связанные с оформлением и выдачей паспортов, видов на жительство и разрешений на проживание, переходят из компетенции МВД в компетенцию Миграционной службы. В последующем, в переходных положениях законов были представлены поправки с тем, чтобы до 2020 года полномочия по выдаче паспортов, видов на жительство и разрешений на проживание сохранить за МВД. Однако в окончательном чтении они были приняты в той редакции, которая предусматривала, что эти полномочия за МВД сохраняются лишь до 1 января 2019 года. В данный период передавать полномочия от одного органа к другому не считаем целесообразным, так как процесс паспортизации не завершен».



Дмитрий Шамба привел статистику: «По данным МВД, принято 117 800 заявлений на выдачу паспортов. Выдано 94 686 паспортов. Передано в территориальные органы внутренних дел для выдачи гражданам 7 834 тысячи паспортов. Готовы к распечатке в центральном аппарате Паспортного управления 2 300 паспортов. На рассмотрении находятся 12 980 паспортов».



«Предложенные поправки предусматривают, что полномочия по выдаче паспортов, видов на жительство и разрешений на проживание сохраняются за МВД до 31 декабря 2020 года», - подытожил Шамба.



Поправки к Закону были приняты во втором и окончательном чтении.