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Погода в Сухуме 26 декабря: сильный дождь, возможна гроза
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16:00, 25 Декабря 2018
В предгорьях и горах – снег.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду на погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему оказывает влияние холодный атмосферный фронт очередного южного циклона. Ожидается облачная погода, сильный дождь, днем местами дождь со снегом, возможна гроза. Сильный дождь может спровоцировать подъем уровня воды в реках, что может вызвать подтопления. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление пониженное – 760 мм рт. ст., будет повышаться.
Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 11 до 16 м/с.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды значительное – 75-125 см (2-4б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице облачная погода, сильный дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +5, днем +7°С.
Сухум. 25 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в среду на погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему оказывает влияние холодный атмосферный фронт очередного южного циклона. Ожидается облачная погода, сильный дождь, днем местами дождь со снегом, возможна гроза. Сильный дождь может спровоцировать подъем уровня воды в реках, что может вызвать подтопления. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление пониженное – 760 мм рт. ст., будет повышаться.
Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 11 до 16 м/с.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды значительное – 75-125 см (2-4б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице облачная погода, сильный дождь, возможна гроза.
Температура воздуха ночью +5, днем +7°С.
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