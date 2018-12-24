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Погода в Сухуме 25 декабря: облачно, с прояснениями, ночью и до второй половины дня преимущественно без осадков
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15:04, 24 Декабря 2018
Атмосферное давление – в пределах нормы.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник Черноморское побережье Абхазии будет находиться под влиянием периферии Южного циклона с центром над Крымом. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня преимущественно без осадков, во второй половине дня умеренный дождь. В предгорьях дождь со снегом, в горах – снег.
Атмосферное давление – в пределах нормы – 764 мм рт. ст., будет понижаться.
Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 11 до 13 м/с.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды значительное – 75-125 см (2-3б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +6, днем +13°С.
Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник Черноморское побережье Абхазии будет находиться под влиянием периферии Южного циклона с центром над Крымом. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня преимущественно без осадков, во второй половине дня умеренный дождь. В предгорьях дождь со снегом, в горах – снег.
Атмосферное давление – в пределах нормы – 764 мм рт. ст., будет понижаться.
Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 11 до 13 м/с.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды значительное – 75-125 см (2-3б).
Относительная влажность воздуха – 70-90%.
В столице облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью +6, днем +13°С.
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