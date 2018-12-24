Погода в Сухуме 25 декабря: облачно, с прояснениями, ночью и до второй половины дня преимущественно без осадков

Атмосферное давление – в пределах нормы.



Сухум. 24 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник Черноморское побережье Абхазии будет находиться под влиянием периферии Южного циклона с центром над Крымом. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня преимущественно без осадков, во второй половине дня умеренный дождь. В предгорьях дождь со снегом, в горах – снег.



Атмосферное давление – в пределах нормы – 764 мм рт. ст., будет понижаться.



Ветер умеренный – 3-8 м/с, местами с порывами от 11 до 13 м/с.



Температура морской воды +13°С.



Волнение морской воды значительное – 75-125 см (2-3б).



Относительная влажность воздуха – 70-90%.



В столице облачная погода с прояснениями, ночью и до второй половины дня преимущественно без осадков.



Температура воздуха ночью +6, днем +13°С.

