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Погода в Абхазии 22 января: облачно, с прояснениями, до второй половины дня дождь
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15:38, 21 Января 2019
В предгорьях и горах – снег.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта Североатлантического циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, до второй половины дня дождь. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление - в пределах нормы - 765 мм р.с.
Ветер умеренный - 2-7м/с, СВ,В направления.
Температура воздуха ночью +0 +5°С, днем +4+9°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное - 25-75см(1-2б).
Относительная влажность воздуха - 70-90 %.
В столице облачная погода с прояснениями, до второй половины дня дождь.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +8°С.
Сухум. 21 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта Североатлантического циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, до второй половины дня дождь. В предгорьях и горах – снег.
Атмосферное давление - в пределах нормы - 765 мм р.с.
Ветер умеренный - 2-7м/с, СВ,В направления.
Температура воздуха ночью +0 +5°С, днем +4+9°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное - 25-75см(1-2б).
Относительная влажность воздуха - 70-90 %.
В столице облачная погода с прояснениями, до второй половины дня дождь.
Температура воздуха ночью +3°С, днем +8°С.
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