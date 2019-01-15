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Погода в Абхазии 22 января: облачно, с прояснениями, до второй половины дня дождь

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15:38, 21 Января 2019
Погода в Абхазии 22 января: облачно, с прояснениями, до второй половины дня дождь
В предгорьях и горах – снег.

Сухум. 21 января. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, во вторник территория Черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта Североатлантического циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, до второй половины дня дождь. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление - в пределах нормы - 765 мм р.с.

Ветер умеренный - 2-7м/с, СВ,В направления.

Температура воздуха ночью +0 +5°С, днем +4+9°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное - 25-75см(1-2б).

Относительная влажность воздуха - 70-90 %.

В столице облачная погода с прояснениями, до второй половины дня дождь.

Температура воздуха ночью +3°С, днем +8°С.

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