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Погода в Абхазии 13 декабря: облачно с прояснениями, временами дождь, местами возможен дождь со снегом

878
16:07, 12 Декабря 2018
Погода в Абхазии 13 декабря: облачно с прояснениями, временами дождь, местами возможен дождь со снегом
В предгорьях и горах – снег.

Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. По сообщению синоптиков, в четверг погоду Черноморского побережья Абхазии формирует смена циклона на Антициклон с холодными массами воздуха. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, местами возможен дождь со снегом. В предгорьях и горах – снег.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер умеренный – 2-7 м/с, местами порывы до 9 м/с.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное – 200-75 см (5-2б).

Относительная влажность воздуха – 70-90%.
                            
В столице облачная с прояснениями погода, временами дождь.

Температура воздуха ночью +6, днем +8°С.

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