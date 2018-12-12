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Первый республиканский фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии «Золотые руки» открылся в Сухуме

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16:55, 12 Декабря 2018
Первый республиканский фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии «Золотые руки» открылся в Сухуме
Организаторы мероприятия – Республиканский центр народного творчества им И. Е. Кортуа и коммандитное товарищество «Нур».

Сухум. 12 декабря. Апсныпресс. Дмитрий Басария. В выставочном зале коммандитного товарищества «Нур» состоялось открытие Первого республиканского фестиваля народных промыслов и ремесел Абхазии «Золотые руки».

Директор РЦНТ Нури Кварчия отметил, что целью Фестиваля является выявление и поощрение художников и ремесленников, занимающихся народным прикладным искусством. «Наша инициатива была во многом продиктована тем фактом, что рынки сувенирных товаров заполнены низкокачественной и неприглядной китайской продукцией, несмотря на то, что в Абхазии много умельцев, которые могут создавать прекрасные колоритные сувенирные изделия», – сказал Кварчия.



По словам Нури Кварчия, в Фестивале приняли участие более 30 ремесленников и художников со всех районов Абхазии разных возрастов и национальностей, среди которых гончары, живописцы, художники по дереву, ткачи, кожевенники и многие другие. Лучшие работы будут принимать участие в международных фестивалях и конкурсах.

Один из участников Фестиваля, директор Центра детского творчества г. Сухум Рамин Ратия подчеркнул: «Мы представили декоративно-прикладные изделия, изготовленные педагогами нашего центра. Среди прочего мы представили бытовые национальные инструменты, которые знакомы каждому абхазу, но которые уже редко встретишь в абхазских семьях. Технология их изготовления и дизайн не менялись столетиями, поэтому они очень колоритны».

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