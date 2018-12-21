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Парламентарии приняли Республиканский бюджет на 2019 год

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16:58, 28 Декабря 2018
Парламентарии приняли Республиканский бюджет на 2019 год
Парламентарии приняли во втором и окончательном чтении Закон «О Республиканском бюджете РА на 2019 год».

Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. На сессии Народного Собрания – Парламента РА во втором и окончательном чтении был принят Закон «О Республиканском бюджете РА на 2019 год».

Представляя законопроект, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр пояснила, что Парламент увеличил Государственный бюджет республики на 55 миллионов рублей. «Доходы Государственного бюджета на 2019 год, с учетом изменений, составили 9 млрд 735 млн 376, 5 тыс рублей. По расходам – 9 млрд 841 млн 127,1 тысяч рублей. Дефицит составил 105 млн 750,6 тысяч рублей», - сказала она.

При этом, по словам Смыр, Республиканский бюджет по доходам составил 7 млрд 630 млн 239,6 тысяч рублей. По расходам – 7 млрд 730 млн 990,20 тысяч рублей. Дефицит сократился 100 млн 750 тысяч рублей.

Кроме того, как сообщила Смыр: «Очамчыра предложила увеличить доходную часть на 5 млн рублей. Глава Администрации района обратился к нам с предложением об увеличении доходной части, поскольку возможна реализация имущества».

Также, была увеличена и расходная часть Государственного бюджета на 55 млн рублей. Смыр пояснила: «Мы расписали расходную часть по всем организациям. Из-за увеличения стоимости ГСМ мы увеличили расходы. В части увеличения заработной платы аппарату Парламента, хочу уточнить, что это зарплата не депутатам, а сотрудникам аппарата, она возрастет на 4 млн 747,2 рублей. В Контрольной палате фонд заработной платы увеличили на 2 млн 624,7 рублей в связи с увлечением их штата. В Государственном архивном управлении – на 1 млн 565 тысяч рублей, эти деньги пойдут на проект по взаимодействию с архивным управлением России, в итоге в РФ будет доступна информация об Абхазии. Аппарату Уполномоченного по правам человека увеличение составило 1 млн 729,8, в связи с увеличением штата и приобретением автомобиля. Онкодиспансеру Минздрава для покупки реактивов увеличена сумма расходов на 2 млн 500 тысяч рублей. По Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия: Абхазскому драматическому театру увеличили расходы на 2 млн 100 тысяч рублей на увеличение штата, так как приехали выпускники российских вузов для работы в театре; также РУСДРАМу увеличено на 1 млн 100 тысяч рублей по той же причине; в Филармонии инструментальному ансамблю народных инструментов – на 687 тысяч рублей; на проведение мероприятий по Минкульту расходы были увеличены на 1,5 млн рублей; Абхазфильму – на 1 млн рублей и на кинофестиваль «Спасибо деду за победу» - на 1,5 млн рублей. Государственному комитету по физической культуре и спорту добавлено 9 млн 500 тысяч рублей. Государственному комитету по молодежной политике изначально было урезано в бюджете на 2019 год 4 млн рублей, но мы увеличили расходы Комитета на эти 4 млн, тем самым финансирование было доведено до уровня 2018 года. Увеличены расходы бюджета города Сухум на 5 млн рублей. Межбюджетный трансфер будет увеличен на сумму 22 млн 500 тысяч рублей. Из них, 17 млн 500 тысяч рублей – это Сухумский район и 5 млн – на благоустройство и ремонт в Новом районе Сухума. Буквально вчера к нам обратился ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия с просьбой увеличить расходную часть на 6 млн 140 тысяч рублей на содержание коммунальной части».

При этом Смыр назвала резервы покрытия расходной части бюджета: «С учетом внесения изменений в Закон «Об акцизах» и увеличения ставки на 5%, это даст дополнительный доход в Республиканский бюджет в сумме 30 млн рублей. Из них 10 млн рублей идет в фонд «Азхара», а 20 млн – на уменьшение дефицита бюджета», - сказала Смыр.

Законопроект был принят во втором и окончательном чтении.

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