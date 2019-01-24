Памятник Уалиду Маршан открыли в Сухуме

Уалид Маршан Абаза был военным и общественным деятелем Сирийской Арабской Республики, генералу армии САР, видным представителем абхазской диаспоры в Сирии.



Сухум. 24 января. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Министерстве по репатриации Республики Абхазии состоялось открытие памятника военному и общественному деятелю Сирийской Арабской Республики, генералу армии САР, видному представителю абхазской диаспоры в Сирии Уалиду Маршан Абаза. На открытие памятника собрались Президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, премьер-министр РА Валерий Бганба, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, представители Правительства, репатрианты, общественные деятели.



Мероприятие открыл министр по репатриации Абхазии Беслан Дбар: «Памятник выдающемуся полководцу, генералу Уалиду Маршан Абаза наполнен героически-глубоким, символическим смыслом. Истинный патриот Сирийской Арабской Республики, достойный сын абхазского народа вносил весомый вклад в борьбу против международного терроризма. Также, значителен его вклад в укрепление дружеских взаимосвязей между Сирией и Абхазией. Он был одним из тех видных представителей сирийско-абхазо-черкесской диаспоры, которые активно содействовали на общественном и дипломатическом уровне процессу признания нашей независимости. Вечная и светлая память выдающемуся сыну Сирии и Абхазии!»



Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил: «Открытие памятника генералу Уалиду Маршан, имя которого не подлежит забвению, выдающееся событие в истории Абхазии и в истории развития дружественных связей между Сирией и Абхазией. В памяти нашего народа Уалид Маршан Абаза останется героем, который всегда переживал за судьбу своей Родины – Абхазии, боролся за ее свободу и независимость, был большим патриотом, который всегда отстаивал правду. Во времена, когда Сирийская Арабская Республика оказывалась в опасности, Уалид, не раздумывая, становился на путь борьбы с агрессорами. В военных действиях он участвовал еще будучи совсем в молодом возрасте. Его достижения и опыт привели к тому, что он стал заместителем руководителя Службы безопасности Сирии, а также исполнял другие важнейшие государственные задачи. Последние годы его жизни были посвящены противостоянию силам международного терроризма, который пытался разрушить Сирию как государство. Необходимо отметить бесстрашие, с которым братья Маршан защищали Сирию. Золотыми буквами вписано имя генерала, командира эскадрильи Мамдуха Маршан Абаза в военную летопись Сирии. Всем известны и заслуги живущего сегодня в Абхазии Шарафа Маршан, и то, каким высоким почетом и уважением в Сирии пользуются сыновья и вся семья Уалида Маршан. Для нас имеет большое значение то, что абхазы и адыги, живущие в Сирии, внесли свой достойный вклад в защиту суверенитета Сирии. Герои, подобные Уалиду Маршан, и единство нашей диаспоры в Сирии способствовали приближению волевых дипломатических шагов Сирии по признанию Абхазии. Большое достижение, к которому пришли Москва, Дамаск и Сухум – признание Республики Абхазия – стало большой победой для всего нашего народа. Вам хорошо известно, как этому процессу препятствовала Грузия. Но набирающий силу процесс признания Абхазии уже никому не под силу остановить. Безусловно, особую роль сыграла общая позиция Башара Асада и Владимира Путина и в этом вопросе. Я хорошо помню наши встречи и беседы с Уалидом Маршан, его ценные советы. Вечная память выдающемуся сыну Абхазии Уалиду Маршан Абаза!»



Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин сказал: «Безусловно, генерал Уалид Маршан внес огромный вклад в дело становления сирийской независимости. Вы знаете, что и сегодня Сирийская Арабская Республика борется с международным терроризмом и экстремизмом, и услуги лиц любой национальности, в данном случае достойного сына абхазского народа, воспринимаются с глубоким уважением и достоинством. Генерал Маршан внес большой вклад также в дело достаточно длительного процесса признания Независимости Республики Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики при содействии Российской Федерации, и это заслуживает нашего огромного уважения».



Брат Уалида Маршан, Шараф Маршан поблагодарил всех за поддержку в столь важный день: «Сегодня меня одновременно одолевают чувства грусти и радости, когда я стою и глубоко скорблю о потере самого дорогого моему сердцу человека – моего брата и соратника. И в тоже время, я чувствую себя утешенным, когда вспоминаю дорогого брата, который ушел от нас, но память о котором осталась среди его братьев и друзей. Остались его любовь и верность Родине, которые сопровождали Уалида с самого рождения, его внутреннее чувство гуманности, которым он был готов делиться со всем своим народом и нацией. Осталась его знаменитая храбрость, о которой свидетельствуют все, кто знал героя Уалида».

