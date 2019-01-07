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Осторожно – зимняя дорога: УГАИ МВД Абхазии предупреждает водителей об опасности
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11:26, 11 Января 2019
Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. В зимний период Госавтоинспекция рекомендует водителям быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности, сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.
Как отмечается в сообщении, во избежание ДТП вследствие неблагоприятных погодных условий, особое внимание водителям нужно обратить на техническое состояние своих автотранспортных средств. Своевременно проводить техосмотр автотранспорта.
Кроме того, в обязательном порядке необходимо проверить работу световых приборов, провести диагностику тормозной системы, позаботиться о состоянии колес, так как на изношенной резине ездить по мокрой, покрытой изморозью или заснеженной дороге не допустимо.
При этом, в Госавтоинспекции предупреждают, что осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
Сухум. 11 января. Апсныпресс. В зимний период Госавтоинспекция рекомендует водителям быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности, сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.
Как отмечается в сообщении, во избежание ДТП вследствие неблагоприятных погодных условий, особое внимание водителям нужно обратить на техническое состояние своих автотранспортных средств. Своевременно проводить техосмотр автотранспорта.
Кроме того, в обязательном порядке необходимо проверить работу световых приборов, провести диагностику тормозной системы, позаботиться о состоянии колес, так как на изношенной резине ездить по мокрой, покрытой изморозью или заснеженной дороге не допустимо.
При этом, в Госавтоинспекции предупреждают, что осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам передвигаться только по тротуарам, переходить проезжую часть дороги по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
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