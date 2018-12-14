Определены квоты допустимого улова на сезонную путину

Соответствующие постановления приняты на заседании Кабинета Министров РА.



Сухум. 21 декабря. Апсныпресс. Тамара Ачба/Лана Цвижба. На заседании Кабинета Министров принято Постановление «О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.».



Представил документ министр сельского хозяйства РА Амиран Какалия: «По данному проекту немалая работа была проведена соответствующими службами – Государственным комитетом по экологии и охране природы, Минсельхозом. Речь идет о квотах на добычу водных биологических ресурсов для защиты внутреннего производителя. В этом году соискателями квот являются 7 предприятий, которые функционируют на территории РА».



Как разъяснил Какалия, распределение квот проводится в соответствии с решением 5 сессии абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству. Для добычи биоресурсов предполагается использовать 6 судов. При этом 15% от общего лимита изъятия хамсы предоставляется российским рыбодобывающим предприятиям. В связи с ограниченными водными биологическими ресурсами и дефицитом сырья, для перерабатывающих предприятий запрещается в путину 2018-2019 года экспорт промысловой рыбы свежей и охлажденной.



При этом, Амиран Какалия отметил, что существует задолженность иностранных рыболовецких судов, которые на территории Абхазии получали квоты на добычу биоресурсов, которая на сегодняшний день составляет 920 тысяч рублей.



Кроме того, на заседании Кабинета Министров принято Постановление «О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. в Республике Абхазия».



Представляя документ, Амиран Какалия назвал цифры: «За 1 тонну хамсы – 1 800 рублей, барабули – 16 тысяч 800 рублей, мерланга – 9 тысяч 520 рублей, ставриды – 14 тысяч рублей, камбалы – 73 тысячи 500 рублей и прочие – кефаль, катран, скат – 16 тысяч 800 рублей за 1 тонну. Для иностранных компаний за 1 тонну хамсы плата – 10 тысяч рублей, ставриды – 20 тысяч рублей».



Также, Кабмином было принято Постановление об утверждении «Общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квотах добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.».



Как сообщил Амиран Какалия, ОДУ устанавливается в целях рационального использования и сохранений условий естественного воспроизводства водных биологических ресурсов. Так, по видам рыб определены следующие объемы ОДУ: хамса – 27 тысяч тонн, ставрида – 130 тонн, барабуля – 100 тонн, шпрот – 350 тонн, кефаль – 120 тонн, мерланг – 150 тонн, катран – 5 тонн, камбала – 10 тонн, скаты несколько видов – 20 тонн, луфарь – 200 тонн, смарида – 50 тонн и прочие виды – 25 тонн.



Контроль за исполнением постановлений возлагается на Минсельхоз, Государственный комитет по экологии и охране природы, Государственный таможенный комитет.

