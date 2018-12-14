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Очередной съезд РПП ФНЕА прошел в Сухуме
15:05, 19 Декабря 2018
На съезде присутствовал Президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Сухуме прошел очередной съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии».
Открывая съезд, председатель РПП ФНЕА Даур Аршба сказал: «Нынешний съезд партии посвящен не только подведению определенных итогов ее деятельности, но и оценке, складывающейся в стране общественно-политической ситуации. Мы никогда не занимали позицию сторонних наблюдателей, внимательно следили за процессами, определявшими внутреннюю и внешнюю политику государства. Участвовали в межпартийных дебатах, происходивших в рамках телевизионных круглых столов, в дискуссиях по различным социальным, политическим проблемам, разворачивающихся на площадке Общественной палаты, через депутатов от нашей партии озвучивали свои взгляды на вопросы, которые обсуждались в Парламенте. ФНЕА периодически выступал с заявлениями и обращениями по наиболее злободневным вопросам, тревожащим наше общество. В этих выступлениях мы не скрывали своего отрицательного отношения к явлениям, оказывающим разрушительное воздействие на становление нашей государственности, требовали от руководства страны и правоохранительных органов ужесточения борьбы с преступностью и в особенности с такими опасными явлениями, как распространение наркотиков».
Сухум. 19 декабря. Апсныпресс. Лана Цвижба. В Сухуме прошел очередной съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии».
Открывая съезд, председатель РПП ФНЕА Даур Аршба сказал: «Нынешний съезд партии посвящен не только подведению определенных итогов ее деятельности, но и оценке, складывающейся в стране общественно-политической ситуации. Мы никогда не занимали позицию сторонних наблюдателей, внимательно следили за процессами, определявшими внутреннюю и внешнюю политику государства. Участвовали в межпартийных дебатах, происходивших в рамках телевизионных круглых столов, в дискуссиях по различным социальным, политическим проблемам, разворачивающихся на площадке Общественной палаты, через депутатов от нашей партии озвучивали свои взгляды на вопросы, которые обсуждались в Парламенте. ФНЕА периодически выступал с заявлениями и обращениями по наиболее злободневным вопросам, тревожащим наше общество. В этих выступлениях мы не скрывали своего отрицательного отношения к явлениям, оказывающим разрушительное воздействие на становление нашей государственности, требовали от руководства страны и правоохранительных органов ужесточения борьбы с преступностью и в особенности с такими опасными явлениями, как распространение наркотиков».
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