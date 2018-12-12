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Объявлены победители конкурса работ на соискание литературной премии имени Дзадза Дарсалиа
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16:15, 13 Декабря 2018
Конкурс учрежден в честь 120-летия со дня рождения известного писателя, драматурга Дзадза Дарсалиа.
Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Национальной библиотеке Республики Абхазия имени И. Г. Папаскир состоялось вручение премий имени писателя, драматурга Дзадза Дарсалиа за лучший абхазский художественный рассказ. Конкурс учрежден Союзом писателей РА в честь 120-летия со дня рождения Дзадза Дарсалиа.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу сообщил, что на конкурс были представлены рассказы, опубликованные в 2018 году в различных изданиях. Тайным голосованием члены жюри отобрали две лучшие работы. Премии присуждены народному писателю Абхазии Алексею Гогуа за рассказ «Ӡаҳқәажә», писателю Дауру Начкебиа за рассказы «Аҧсыжра ашьҭахь» и «Аҧсаҭатә».
По словам Абхазоу, Союз писателей Абхазии продолжит проводить такого рода конкурсы в юбилейные даты известных писателей Абхазии.
Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Национальной библиотеке Республики Абхазия имени И. Г. Папаскир состоялось вручение премий имени писателя, драматурга Дзадза Дарсалиа за лучший абхазский художественный рассказ. Конкурс учрежден Союзом писателей РА в честь 120-летия со дня рождения Дзадза Дарсалиа.
Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу сообщил, что на конкурс были представлены рассказы, опубликованные в 2018 году в различных изданиях. Тайным голосованием члены жюри отобрали две лучшие работы. Премии присуждены народному писателю Абхазии Алексею Гогуа за рассказ «Ӡаҳқәажә», писателю Дауру Начкебиа за рассказы «Аҧсыжра ашьҭахь» и «Аҧсаҭатә».
По словам Абхазоу, Союз писателей Абхазии продолжит проводить такого рода конкурсы в юбилейные даты известных писателей Абхазии.
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