Объявлены победители конкурса работ на соискание литературной премии имени Дзадза Дарсалиа

Конкурс учрежден в честь 120-летия со дня рождения известного писателя, драматурга Дзадза Дарсалиа.



Сухум. 13 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. В Национальной библиотеке Республики Абхазия имени И. Г. Папаскир состоялось вручение премий имени писателя, драматурга Дзадза Дарсалиа за лучший абхазский художественный рассказ. Конкурс учрежден Союзом писателей РА в честь 120-летия со дня рождения Дзадза Дарсалиа.



Председатель Союза писателей Абхазии Вахтанг Абхазоу сообщил, что на конкурс были представлены рассказы, опубликованные в 2018 году в различных изданиях. Тайным голосованием члены жюри отобрали две лучшие работы. Премии присуждены народному писателю Абхазии Алексею Гогуа за рассказ «Ӡаҳқәажә», писателю Дауру Начкебиа за рассказы «Аҧсыжра ашьҭахь» и «Аҧсаҭатә».



По словам Абхазоу, Союз писателей Абхазии продолжит проводить такого рода конкурсы в юбилейные даты известных писателей Абхазии.

