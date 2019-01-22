Объявлена охота на волков и шакалов

В Очамчырском районе возросла численность шакалов, волков и лис.



Сухум. 24 января. Апсныпресс. Тамара Ачба. Заместитель главы Администрации Очамчырского района Славик Кучуберия сообщил Апсныпресс о начале массовой охоты в районе на волков и шакалов.



Как пояснил Кучуберия: «В 2017 году была разработана программа по борьбе с растущей численностью шакалов. На эти цели государство выделило 1 млн 200 тысяч рублей для поощрения охотников. В основном, это была молодежь. Вознаграждение за убитого зверя составляло – 500 рублей за каждого убитого шакала и 1 000 рублей – за волка. В результате, программа дала ощутимый эффект. Было ликвидировано 1 700 шакалов и 36 волков».



Но, по словам Славика Кучуберия, в этом году численность шакалов, волков и лис снова возросла: «Их развелось много в селах, где проживает мало людей, таких как Охурей и Ачгуара. К сожалению, немало хищников и в городе Очамчыра, особенно в девятом районе, где проживают только 10% городского населения. У нас нет финансовой возможности, позволяющей возобновить программу по борьбе с хищниками. Поэтому мы собрали охотников-добровольцев. Удалось отстрелить до 4-5 шакалов, но это, разумеется, мало. В Очамчыре есть свалка, в основном охотились там».



Кучуберия подчеркнул, что ветеринар района именно шакалов считает основными разносчиками вируса бешенства. Уже сейчас случаи бешенства встречаются в селах Кутол, Тхина и Джал, где больные хищники заражают кошек, собак и скот. При этом необходимая вакцина в районе закончилась, но в ближайшее время ожидается новое поступление препаратов.



