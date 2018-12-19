Об итогах заседания Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству Абхазии и России

В Москве прошло 17-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.Открывая заседание, председатель российской части Комиссии, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко отметил, что в ходе заседания будет рассмотрено 7 вопросов. «Это, прежде всего, вопросы предоставления текущей финансовой помощи Российской Федерацией Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2018 году. Я хотел бы отметить, что Российская Федерация выполнила все обязательства по соглашению 2018 года. На данный момент финансируются также мероприятия в рамках соглашений российских ведомств с абхазской стороной по трем направлениям, это – Минтруда, МВД, Минздрав. Также мы обсудим сегодня и утвердим подходы к формированию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы, рассмотрим возможность восстановления ликвидности Банка Абхазии», - сказал Мутко.Виталий Мутко также подчеркнул, что в рамках работы комиссии определены сопредседатели официальной рабочей межведомственной группы по инвестиционному сотрудничеству, в которую вошли по 13 человек с обеих сторон. С абхазской стороны рабочую группу возглавит министр экономики Адгур Ардзинба, с российской – заместитель министра по делам Северного Кавказа Игорь Кошин.Председатель абхазской части Межправительственной комиссии премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поделился результатами работы 2018 года и рассказал о намеченных планах на 2019 год. «Самое главное, нам надо наметить принципы формирования программы на 2020-2022 годы. Все текущие вопросы по реализации Инвестпрограммы 2018 года мы в рабочем порядке обговаривали с коллегами из Министерства по делам Северного Кавказа, серьезных проблем и отставаний у нас нет, работы идут в срок», - добавил Бганба.Премьер также отметил, что абхазская сторона Комиссии с недавнего времени взаимодействует с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по части проектирования и экспертизы проектов.«Я полагаю, что наше взаимодействие и сотрудничество с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации будет способствовать улучшению результатов деятельности нашей Комиссии. Цель работы нашей совместной Комиссии одна – это эффективное использование средств, которые выделяет Россия в помощь Абхазии. Именно поэтому мы будем делать все, чтобы эта помощь действительно была рационально использована», - подчеркнул Валерий Бганба.Далее, в ходе пленарного заседания было согласовано около 20 вопросов по различным направлениям работы Комиссии.По части предоставления текущей финансовой помощи Российской Федерацией Республике Абхазия в целях ее социально-экономического развития в 2018 году Комиссия решила, что при возникновении остатков средств, перечисленных в 2018 году, они будут направлены на финансирование расходов 2019 года на те же цели с соблюдением условий их расходования.За счет перераспределения лимитов бюджетных ассигнований на оказание финансовой помощи в 2018 году бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в 2019 году увеличатся на 360,0 млн рублей.Комиссией решено, в срок до 15 февраля проработать вопрос пролонгирования Соглашения о софинансировании повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан.Прирост финансовой помощи для реализации вышеуказанного Соглашения в 2019 году составит 110 млн рублей.Совместно с Роспотребнадзором в срок до 15 февраля 2019 года будет проработано предложение по перечню мероприятий для обеспечения в 2019 году санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Республики Абхазия и объемам средств финансовой помощи.Стороны договорились изменить общий объем финансирования Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы с учетом средств финансовой помощи Российской Федерации, предусмотренных на ее реализацию, в сумме 5 467,04 млн рублей, в том числе:2017 год - 2 585,98 млн рублей;2018 год - 1 200,00 млн рублей;2019 год – 1 681,06 млн рублей.В рамках Инвестиционной программы на 2017 - 2019 годы будет предусмотрена реализация в 2019 году нового мероприятия «Разработка проектной и сметной документации на объекты капитального строительства для реализации в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы», которое позволит в полной мере обеспечить качественный подход планирования новой Инвестпрограммы.Решено также внести изменения в Перечень проектной и сметной документации, разрабатываемой для реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой на 2017-2019 годы, в части сроков разработки проектной документации.Стороны договорились об осуществлении ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» строительного контроля на вновь начинаемых объектах капитального строительства, включенных в Инвестиционную программу.В срок до 15 февраля 2019 года абхазской стороной совместно с Минкавказа России будет обеспечена разработка проекта Инвестпрограммы на 2020-2022 годы в пределах бюджетных ассигнований, зарезервированных в федеральном бюджете на данные цели.Формирование новой Инвестпрограммы будет нацелено на устранение инфраструктурных ограничений для социально-экономического развития республики, в том числе на развитие реального сектора экономики, привлечение частных инвестиций.Для восстановления ликвидности Банка Абхазии и остатков средств финансовой помощи на счетах Банка Абхазии, предоставленной Республике Абхазия из федерального бюджета для формирования неснижаемого остатка средств на счетах Банка Абхазии, Комиссией решено обеспечить перечисление в 2018 году 500 млн рублей.При этом, Минфину Республики Абхазия рекомендовано обеспечить контроль за целевым использованием средств финансовой помощи, перечисленной в соответствии с вышеуказанным решением Комиссии, а также ежеквартально представлять в Минфин России, Минкавказа России и Банк России отчетность об использовании средств финансовой помощи.В завершение пленарного заседания сопредседателями Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Валерием Бганба и Виталием Мутко был подписан Протокол.Восемнадцатое заседание Комиссии состоится в I квартале 2019 года в Сухуме.