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Новогодняя ёлка для подопечных Республиканского реабилитационного центра прошла в Сухуме
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15:02, 28 Декабря 2018
Более двухсот детей, посетивших новогоднюю ёлку, получили подарки от Деда Мороза.
Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. «Международный Фонд Апсны», совместно с Республиканским реабилитационным центром и «Домом Москвы», организовал новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями.
Более двухсот детей, посетивших новогоднюю ёлку, получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Как отметили в Фонде, мероприятие было организовано в рамках постоянного проекта «Здоровье», а также поддержки Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. «Международный Фонд Апсны», совместно с Республиканским реабилитационным центром и «Домом Москвы», организовал новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями.
Более двухсот детей, посетивших новогоднюю ёлку, получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Как отметили в Фонде, мероприятие было организовано в рамках постоянного проекта «Здоровье», а также поддержки Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.
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