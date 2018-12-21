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Новогодняя ёлка для подопечных Республиканского реабилитационного центра прошла в Сухуме

78
15:02, 28 Декабря 2018
Новогодняя ёлка для подопечных Республиканского реабилитационного центра прошла в Сухуме
Более двухсот детей, посетивших новогоднюю ёлку, получили подарки от Деда Мороза.

Сухум. 28 декабря. Апсныпресс. «Международный Фонд Апсны», совместно с Республиканским реабилитационным центром и «Домом Москвы»,  организовал новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями.

 Более двухсот детей, посетивших новогоднюю ёлку, получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.



Как отметили в Фонде, мероприятие было организовано в рамках постоянного проекта «Здоровье», а также поддержки Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.   


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