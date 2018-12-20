Новогоднее представление подарили детям в Доме Москвы

В Доме Москвы прошло ежегодное новогоднее представление «Московская елка».



Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. В Сухуме, в Доме Москвы, прошло ежегодное новогоднее представление «Московская елка» для детей российских соотечественников, а также из малоимущих и многодетных семей, подопечных БОО «Киараз».



Для проведения «Московской елки» были привлечены актеры РУСДРАМа, которые подготовили специальное представление с участием сказочных персонажей.



Генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» Зоя Баутина рассказала: «Сегодня Дом Москвы в очередной раз распахнул двери для наших любимых маленьких гостей. На елку приглашено более 100 детей разных национальностей и возрастов. Организовать мероприятие нам помогает Правительство Москвы. Мы стараемся подарить новогоднюю сказку ребятам из многодетных семей, подопечным БОО «Киараз»».



Дети поделились впечатлениями. Так, семилетняя Дарья Иванова сказала: «Здесь очень красиво и елка большая. Я очень люблю Новый год! Хочу пожелать своим друзьям, чтобы они были здоровыми и счастливыми». А восьмилетнему Александру Перепушке очень понравилась Пеппи Длинный Чулок, и он с нетерпением ждал появления на празднике Деда Мороза.



Кульминацией представления стало вручение подарков от Деда Мороза и Снегурочки.