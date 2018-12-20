APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Этнография
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
14:03, 20 Декабря 2018
12:34, 20 Декабря 2018 84
11:46, 20 Декабря 2018 93
18:05, 19 Декабря 2018 478
17:54, 19 Декабря 2018 313
16:55, 19 Декабря 2018 413
16:51, 19 Декабря 2018 215
16:14, 19 Декабря 2018 785
15:47, 19 Декабря 2018 439
15:05, 19 Декабря 2018 420
19:38, 18 Декабря 2018 480
15:40, 18 Декабря 2018 307
15:31, 18 Декабря 2018 505
11:54, 18 Декабря 2018 389
11:18, 18 Декабря 2018 289
16:24, 17 Декабря 2018 343
13:37, 17 Декабря 2018 588
12:10, 17 Декабря 2018 485
12:02, 17 Декабря 2018 371
18:53, 14 Декабря 2018 644
15:54, 14 Декабря 2018 476
15:00, 14 Декабря 2018 1238
11:36, 14 Декабря 2018 713
09:00, 14 Декабря 2018 957
18:02, 13 Декабря 2018 687

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Новогоднее представление подарили детям в Доме Москвы

Новогоднее представление подарили детям в Доме Москвы

14:03, 20 Декабря 2018
Новогоднее представление подарили детям в Доме Москвы
В Доме Москвы прошло ежегодное новогоднее представление «Московская елка».

Сухум. 20 декабря. Апсныпресс. Мадина Чагава. В Сухуме, в Доме Москвы, прошло ежегодное новогоднее представление «Московская елка» для детей российских соотечественников, а также из малоимущих и многодетных семей, подопечных БОО «Киараз».

Для проведения «Московской елки» были привлечены актеры РУСДРАМа, которые подготовили специальное представление с участием сказочных персонажей.

Генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» Зоя Баутина рассказала: «Сегодня Дом Москвы в очередной раз распахнул двери для наших любимых маленьких гостей. На елку приглашено более 100 детей разных национальностей и возрастов. Организовать мероприятие нам помогает Правительство Москвы. Мы стараемся подарить новогоднюю сказку ребятам из многодетных семей, подопечным БОО «Киараз»».

Дети поделились впечатлениями. Так, семилетняя Дарья Иванова сказала: «Здесь очень красиво и елка большая. Я очень люблю Новый год! Хочу пожелать своим друзьям, чтобы они были здоровыми и счастливыми». А восьмилетнему Александру Перепушке очень понравилась Пеппи Длинный Чулок, и он с нетерпением ждал появления на празднике Деда Мороза.

Кульминацией представления стало вручение подарков от Деда Мороза и Снегурочки.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Итоги
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.org. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.org обязательна.
© Copyright 2017 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика